Поймали на лету. На Донбассе спасли девушку, которая хотела покончить с собой (видео)

В Славянске Донецкой области девушка пыталась выпрыгнуть из окна. Ранее она прислала фото окровавленных рук с резаными ранами своему отцу.
Об этом сообщает патрульная полиция Краматорска и Славянская.
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Патрульные получили вызов от обеспокоенного мужчины. Он рассказал, что получил сообщение от дочери, которая намерена совершить самоубийство. В месседжере она прислала отцу фото окровавленных рук с резаными ранами.
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Через некоторое время патрульные связались с 20-летней девушкой, но она не хотела говорить, где находится. Позже она сказала свое местонахождение.
Спасли за считаные секунды
Когда патрульные открыли дверь, девушка сразу побежала к открытому окну и попыталась выпрыгнуть из него.
В комментарии сайту "Сегодня" спикер патрульной полиции Краматорска и Славянска Ксения Яцен рассказала, что девушку копы успели схватить во время прыжка.
Покончить с собой она хотела из-за личных проблем.
Самые частые причины самоубийств среди подростков
Последнее время в столице участились также попытки самоубийства у подростков.
По информации BBC, основными причинами самоубийств среди несовершеннолетних являются конфликты с родителями, в школе и неразделенная любовь. Кроме того, на такой шаг могут подвигнуть в социальных сетях. Именно "группы смерти" могут заставить ребенка совершить самоубийство.
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