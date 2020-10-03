Пожары на Донбассе. Пропавших без вести людей нашли мертвыми

В завалах сгоревших домов нашли тела еще четверых жертв стихии

Количество погибших в результате масштабных лесных пожаров в Луганской области выросло до 11 человек. Часть пропавших без вести нашли мертвыми.

Об этом сообщила пресс-секретарь ГУНП в Луганской области Татьяна Погукай в Facebook.

По ее словам, четверых погибших обнаружили во время осмотра завалов разрушенных огнем зданий в селах Сиротино и Вороново в Луганской области 3 октября.

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Ранее обнаруженные считались без вести пропавшими. Среди них:

Андреева Наталья Викторовна, 25.01.1964 г.р., с. Сиротино, ул. Дружбы, 54а;

Помещик Светлана Архиповна, 14.02.1947 г.р., с. Сиротино ул. Пушкина, 27;

Шушулкова Валентина Федоровна, 13.01.1938 г.р., с. Вороново, переулок Песчаный, 5;

Чумак Любовь Владимировна, 03.08.1956 г.р., с. Вороново, ул. Солнечная, 26.

Напомним, ранее военные показали видео, как боевики пытались устроить лесной пожар на Донбассе – поджигали сухую траву на подконтрольной Украине территории. При этом раньше в Объединенных силах утверждали, что враг использовал для этого зажигательные патроны.

Премьер-министр уже пообещал выплаты пострадавшим от пожаров украинцам – по 300 тысяч гривен за разрушенный дом и по 200 тысяч за погибшего члена семьи.

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