Блеф по-крупному: что значит признание Россией псевдовыборов в ОРДЛО

Признание Кремлем псевдовыборов в ОРДЛО будет фактически означать выход России из Минских соглашений.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал военный эксперт Михаил Жирохов.

"Что касается псевдовыборов, то эскалации военного противостояния на Донбассе не будет. Это мы прошли четыре года назад, когда были т.наз. "выборы " Захарченко, и тогда Россия присылала своих т.наз. "наблюдателей", были депутаты Госдумы РФ и т.д. Но тогда, действительно, не было признания легитимности "выборов" на государственном уровне. Однако признание Россией на государственном уровне будет означать выход России из "минского формата", – из Минских договоренностей, говорит эксперт.

По его мнению, Россия перед украинскими выборами не пойдет.

То есть, это блеф с ее стороны. Россияне блефуют и делают это по-крупному. Это – прямой выход из минского формата. А к ухудшению ситуации в зоне ООС это не имеет никакого отношения. К обострению все шло последние два месяца. То, что официально было 5-20 обстрелов, они не отражали настоящего состояния, которое там было. Постоянно на Донбассе были бои, которые вообще не попадали в официальную прессу. Например, между Горловкой и Ясиноватой. Там были серьезные "замесы", серьезные "зарубы", которые просто ни та ни другая сторона не признавала вообще. А ОБСЕ сейчас полностью парализована, так как ушел Хуг, а на его место пришел новый человек, который принимает дела и никакой фактической работы не ведет. Тем более, после того, как сбили очередной беспилотник (ОБСЕ), у них по большому счету и нечем контролировать линию соприкосновения", – добавил он.

Жирохов также напомнил, что каждый год примерно в это же время вблизи линии соприкосновения "в зависимости от погоды" происходит обострение.

Как сообщалось, сегодня, 6 ноября, по итогам заседания Трехсторонней контактной группы и ее подгрупп первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко заявила, что на переговорах в Минске Россия официально заявила, что признает незаконные "выборы" боевиков на Донбассе.

Напомним, в Кремле сегодня поделились ожиданиями от "выборов" на Донбассе. На вопрос журналистов, признает ли Москва "выборы", пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не смог ответить, но заявил, что это "мероприятие" боевиков не нарушает Минские соглашения.

Отметим, что "волеизъявление" жителей оккупированных территорий запланировано на 11 ноября. А вот мир не в восторге от такой идеи. В конце октября состоялось заседание Совбеза ООН по Украине, на котором ряд стран признал незаконными "выборы" на Донбассе.