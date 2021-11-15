Украина
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🇪🇺 Беларусь - ЕС: кризис с мигрантами 🚫 Жесткий карантин в Украине ⚽ Шевченко в Дженоа 📲 Операция Цифровизация
СЕГОДНЯ Новости в регионах Новости Донбасса

Продали игрушку, чтобы сбежать от пьяного отчима: трогательная история малышей-беглецов из Донбасса

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
15 ноября, 16:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Дети добрались до поселка и всю ночь провели в заброшенном доме – без отопления и с поврежденными стенами
Дети сбежали из дома из-за отчима. Фото: коллаж "Сегодня"
Дети сбежали из дома из-за отчима. Фото: коллаж "Сегодня"

В Донецкой области малыши 9 и 11 лет сбежали из дома после скандала с пьяным отчимом. Дети решили вернуться в дом, где раньше жили.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП Украины в Донецкой области.

Реклама

История беглецов

Как стало известно, ночью 15 ноября в полицию поступил звонок о том, что еще днем пропали двое детей – 11-летний мальчик и 9-летняя девочка.

Мобильных телефонов у детей не было и, по словам матери, с собой они взяли только игрушку. Как оказалось, малыши продали игрушку в соседнем селе, чтобы купить билет в село Пригородское.

"Вечером их видели вблизи одного из супермаркетов в Кальмиусском районе. Там брат с сестрой продали прохожему свою игрушку, чтобы заработать деньги на билет в село Пригородское в Мангушском районе, где раньше жили", – сообщили в полиции.

Реклама

В результате выяснилось, что дети добрались до поселка и всю ночь провели в заброшенном доме – без отопления и с поврежденными стенами. Утром их заметила старшая сестра, которая забрала детей к себе домой и там их уже и обнаружила полиция.

На маму составлен административный протокол

В полиции сообщили, что на мать был составлен административный протокол по с. 184 КУоАП (Невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей).

Реклама

На отчима открыли дело

На отчима детей полиция открыла дело по статье о домашнем насилии. Сейчас с семьей проводят профилактические беседы и их взяли на контроль социальных служб.

Дети временно будут проживать у старшей сестры, а потом будет решаться вопрос о возвращении их родителям.

Ранее мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама
Популярное за сутки
Спортивный таблоид
Больше историй
История одной фотографии
Больше знаковых фотографий
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиум предложений
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Прямая трансляция ukraine24
Дневник независимости 🇺🇦
Опрос "Рейтинг", 11 ноября 2021
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
21,8%
2
Порошенко Порошенко
14,5%
3
Бойко Бойко
11%
4
Тимошенко Тимошенко
10,8%
5
Разумков Разумков
8,8%
6
Мураев Мураев
6,4%
7
Смешко Смешко
6,2%
8
Гройсман Гройсман
5,7%
9
Ляшко Ляшко
4%
10
Садовой Садовой
2,6%
Все кандидаты
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
Сравни: платежки в Украине и Европе
Соцопрос
Украинцы назвали причины энергетического кризиса
Расшифровка результатов
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Stop Fake
COVID-вакцина помогает и при гриппе?
Узнать правду
Короновирус за неделю

139 940

заболело за неделю в Украине

-8%

Комаровский в теме
Как оставаться молодым и здоровым
Спроси у доктора
Вакцинация
По состоянию на 14 ноября 2021 г.
Люди, которые прошли полную вакцинацию
8 722 235
Люди, которые получили минимум одну дозу
12 228 642
Всего введенных доз 20 950 877
Детальнее
ТОП-матчи

Босния и Герцеговина

Завтра

21:45

Украина

3.28

3.40

2.37

Финляндия

Завтра

21:45

Франция

5.55

4.08

1.69
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
18,16
31,50
31,00
30,00
18,17
31,98
30,85
29,31
18,89
33,18
32,88
31,69
19,12
34,29
31,76
29,95
18,36
35,99
33,40
31,89
19,28
35,99
33,40
31,89
19,29
36,09
32,50
29,89
18,68
36,18
33,40
31,89
18,88
36,97
33,25
34,97
19,47
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.11

Российский рубль (₽)

0.3619

Евро (€)

29.9

Наибольшие состояния в долларах
10 самых богатых людей мира
1
Илон Маск, SpaceX Илон Маск, SpaceX
203 млрд
2
Джефф Безос, Amazon Джефф Безос, Amazon
187 млрд
3
Бернар Арно, Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно, Louis Vuitton Moet Hennessy
175 млрд
4
Билл Гейтс, Microsoft Билл Гейтс, Microsoft
131 млрд
5
Марк Цукерберг, Facebook Марк Цукерберг, Facebook
126 млрд
6
Ларри Пейдж, Google Ларри Пейдж, Google
121 млрд
7
Ларри Эллисон, Oracle Ларри Эллисон, Oracle
120 млрд
8
Сергей Брин, Google Сергей Брин, Google
116 млрд
9
Уоррен Баффет, Berkshire Hathaway Уоррен Баффет, Berkshire Hathaway
102 млрд
10
Мукеш Амбани, Reliance Industries Мукеш Амбани, Reliance Industries
99 млрд
Стать ближе к Илону Маску
Миллиарды
Самый дорогой бизнес в мире
$683,85 млрд
$612,00 млрд
$458 млрд
$410,27 млрд
$240,93 млрд
Смотри карту супер-компаний
Ценовая политика
А что с ценами в ноябре?

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Follow за ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
NK @kamenskux | 5.4 млн
NK @kamenskux | 5.4 млн
Оля Полякова @polyakovamusic | 2.4 млн
Оля Полякова @polyakovamusic | 2.4 млн
Монатик @monatik_official | 2.5 млн
Монатик @monatik_official | 2.5 млн
Тина Кароль @tina_karol | 1.8 млн
Тина Кароль @tina_karol | 1.8 млн
Олег Винник @olegg.vynnyk | 964K
Олег Винник @olegg.vynnyk | 964K
1/2
Be Healthy
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
Осеннее чтиво
Выбираем книгу под настроение
Буду читать
Сольник звезды
Олег Винник
25 ноября / 19:00
Главные концерты ноября
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Благоприятные и опасные дни в ноябре
Лунный календарь
Как Луна влияет на нашу жизнь
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять