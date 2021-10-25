Под Житомиром отчим сильно избил 8-летнюю девочку (фото)

В Бердичевском районе Житомирской области отчим сильно избил 8-летнюю падчерицу. На данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП Украины в Житомирской области.
Детали ЧП
В полицию поступило сообщение от жительницы Бердичевского района о том, что ее сожитель избил 8-летнюю дочь.
Как выяснили правоохранители, пока женщина находилась в больнице, мужчина наблюдал за тремя детьми. Позже мама малышей узнала о травмах дочери и обратилась за помощью.
31-летняя женщина рассказала полицейским, что проживает вместе с сожителем, который является отцом ее наименьшего 7-летнего сына. Двое старших детей, 12 и 8 лет, родились от первого брака.
На днях она попала в больницу из-за травм, полученных в результате избиения сожителем. Таким образом, все трое детей оказались под его наблюдением.
24 октября женщине стало известно, что от рук мужчины пострадала 8-летняя дочь, что и заставило женщину позвонить в полицию.
Что сейчас с детьми?
На данный момент травмированная девочка и ее братья находятся под наблюдением врачей, до решения вопроса о безопасности их дальнейшего пребывания в семье.
Начато уголовное производство
Полицейские начали уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) УК Украины.
На данный момент продолжается выяснение всех обстоятельств происшествия и степени тяжести полученных ребенком травм.
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