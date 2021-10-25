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Под Житомиром отчим сильно избил 8-летнюю девочку (фото)

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
25 октября, 13:57
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Мамы ребенка в этот момент не было дома. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства
Отчим избил маленькую девочку. Фото: коллаж "Сегодня"
Отчим избил маленькую девочку. Фото: коллаж "Сегодня"

В Бердичевском районе Житомирской области отчим сильно избил 8-летнюю падчерицу. На данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП Украины в Житомирской области.

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Детали ЧП

В полицию поступило сообщение от жительницы Бердичевского района о том, что ее сожитель избил 8-летнюю дочь.

Как выяснили правоохранители, пока женщина находилась в больнице, мужчина наблюдал за тремя детьми. Позже мама малышей узнала о травмах дочери и обратилась за помощью.

31-летняя женщина рассказала полицейским, что проживает вместе с сожителем, который является отцом ее наименьшего 7-летнего сына. Двое старших детей, 12 и 8 лет, родились от первого брака.

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На днях она попала в больницу из-за травм, полученных в результате избиения сожителем. Таким образом, все трое детей оказались под его наблюдением.

24 октября женщине стало известно, что от рук мужчины пострадала 8-летняя дочь, что и заставило женщину позвонить в полицию.

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Что сейчас с детьми?

На данный момент травмированная девочка и ее братья находятся под наблюдением врачей, до решения вопроса о безопасности их дальнейшего пребывания в семье.

Начато уголовное производство

Полицейские начали уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) УК Украины.

На данный момент продолжается выяснение всех обстоятельств происшествия и степени тяжести полученных ребенком травм.

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