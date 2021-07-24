Боевики на Донбассе обстреляли жилой сектор и ранили мирного жителя. Как их наказали ВСУ

Российские наемники позволили себе обстреливать мирных жителей и получили "ответку" от украинских защитников

Украинские военные защищают нашу территорию. / Фото: Минобороны Украины

На Донбассе за последние сутки, 23 июля, боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня. В частности, российские наемники обстреляли частный сектор в Опытном и Марьинке, местный житель пострадал. Военные ВСУ открывали огонь в ответ.

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Об этом сообщили пресс-центре ООС.

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Отмечается, что жилой сектор в Опытном обстреляли из минометов 120-го калибра, а Марьинку – из автоматических станковых гранатометов. В результате местный житель получил осколочные ранения, сейчас он в больнице в удовлетворительном состоянии.

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Кроме того, российские оккупанты применили против бойцов ВСУ автоматические станковые гранатометы, станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, минометы и стрелковое оружие.

Вблизи каких населенных пунктов стреляли:

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Марьинка;

Красногоровка;

Пески;

Катериновка;

Павлополь;

Водяное.

Кроме того, в Луганской области боевики запустили беспилотник типа "Орлан-10" на подконтрольную Украине территорию.

С начала этих суток, 24 июля, было два нарушения режима прекращения огня. У Новоалександровки враг применил противотанковые ракетные комплексы. А у Водяного – минометы 120-го калибра. Бойцы ВСУ не пострадали.

На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь. Сейчас они контролируют ситуацию в районе ООС.

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Напомним, ранее в США заявили, что Россия с 2015 года отказывается выполнять Минские соглашения. Ситуация не изменилась и по сей день, поэтому это вызов не только для Украины, но и для западных партнеров.

Кроме того, ранее боевики ударили по мирным жителям украинского Нью-Йорка в Донецкой области. Этот удар мог закончиться катастрофой – в поселке хранится большое количество химикатов.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией