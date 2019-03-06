Провокации боевиков на день выборов – в Генштабе сделали заявление

Перед выходными и государственными праздниками активность российско-оккупационных войск увеличивается

Фото: Getty Images

Провокации боевиков на день выборов – в Генштабе сделали заявление //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/e68/17e/5c7e6817e73e2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/e68/17e/5c7e6817e73e2.jpg 2019-03-06T12:26:00+02:00 Донбасс Перед выходными и государственными праздниками активность российско-оккупационных войск увеличивается

В Генштабе ВСУ не исключают вооруженных провокаций со стороны оккупантов на Донбассе в день президентских выборов Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко не исключает осуществления российско-оккупационными войсками вооруженных провокаций на Донбассе в день президентских выборов в Украине. Об этом Муженко сообщил на встрече с аккредитованными в Украине представителями военно-дипломатического корпуса.

"Что касается возможных провокаций на 31 марта – анализ обстановки и определенных периодов эскалации боевых действий на востоке позволяют сделать вывод, что перед выходными, особенно перед государственными праздниками, активность российско-оккупационных войск увеличивается. Поэтому я думаю, что не исключаются соответствующие провокации и 31 марта", – заявил он.

Ранее Муженко предупредил о подготовке России к вторжению по трем направлениям.

Как известно, очередные выборы президента Украины состоятся 31 марта.

Более подробно читайте "Украина выбирает президента: хронология предвыборной гонки".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Провокации боевиков на день выборов – в Генштабе сделали заявление". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: УНИАН Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.