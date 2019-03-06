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Муженко предупредил о подготовке России к вторжению по трем направлениям

Сегодня, 10:40

Муженко также рассказал и о преимуществах украинских войск

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников.
Муженко предупредил о подготовке России к вторжению по трем направлениям //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/f86/39c/5c7f8639cffb7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/f86/39c/5c7f8639cffb7.jpg Украина Муженко также рассказал и о преимуществах украинских войск

Россия завершает формирование на границах Украины ударных соединений, которые вместе с воинскими частями спецназначения составят основу сил для вторжения. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко на встрече с аккредитованными в Украине представителями военно-дипломатического корпуса.

"В современных геополитических реалиях мы прогнозируем военные угрозы по трем из четырех географических направлений: севера, востока и юга. Высокая мобильность, адаптивность и автономность наших войск в сочетании с фактором "родной земли" является нашим стратегическим преимуществом над войсками оккупантов", – отметил начальник Генштаба ВСУ.

Отметим, что вблизи украинской границе Россия сосредоточила огромное количество войск, о чем, конечно же, известно украинскому военному командованию. Так, начальник Генерального штаба Виктор Муженко отмечал, что угроза российского вторжения сегодня самая высокая с 2014 года. Спутниковые снимки доказывают, что Россия наращивает военное присутствие на границе с Украиной, отметил он. По его данным, с середины сентября более чем в два раза увеличилось количество танков на расстоянии в 18 км от украинской границы.

В свою очередь командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев заявлял, что Украина готова отразить наступление России. Он напомнил, что у России только на Донбассе более 400 танков, однако у украинской армии появилось современное высокоточное оружие.

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Тег Россия, вторжение, муженко

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Источник:

УНИАН

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