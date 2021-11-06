Ранили украинского военного. Оккупанты 8 раз нарушили "тишину" на Донбассе

Со стороны российско-оккупационных войск 5 ноября зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня, 6 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Об этом пишет пресс-служба ООС.
"В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное", – говорится в сообщении.
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Где стреляли?
- Возле Причепиловки и Катериновки враг открывал огонь из минометов калибра 120 мм.
- В направлении населенных пунктов Болотенное и Луганское противник совершил обстрелы из минометов калибра 82 мм.
- В сторону Крымского вражеские войска открывали огонь из минометов калибра 82 мм и 120 мм.
- Вблизи Лебединского наши позиции попали под обстрел из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
- Недалеко от Талаковки русские наемники вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
- В районе Золотого-4 оккупанты применили минометы калибра 82 мм и автоматические станковые гранатометы.
Большое интервью Авакова по Донбассу
- 4 ноября бывший министр внутренних дел Арсен Аваков дал развернутое интервью, в котором затронул также тему Иловайской трагедии.
- По словам Авакова, тогдашнее военное руководство Украины боялось добровольческих батальонов, которые, защищая Иловайск, попали в котел.
- Ранее он раскритиковал позицию "возвращения оккупированных Крыма и Донбасса исключительно дипломатическим путем".
- Сейчас власти Украины пытаются организовать встречу в "нормандском формате", чтобы сдвинуть с мертвой точки ситуацию с переговорами по Донбассу.
Ранее мы писали:
За 4 ноября со стороны боевиков зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня, 4 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
ВСУ заняли село Старомарьевка на Донбассе –в бригаде опровергают.