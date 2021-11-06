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Ранили украинского военного. Оккупанты 8 раз нарушили "тишину" на Донбассе

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Украина"
6 ноября, 07:20
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По состоянию на 07:00 6 ноября нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано
На Донбассе ранили военного ООС
На Донбассе ранили военного ООС / Фото: Коллаж: Сегодня

Со стороны российско-оккупационных войск 5 ноября зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня, 6 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом пишет пресс-служба ООС.

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"В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное", – говорится в сообщении.

Где стреляли?

  • Возле Причепиловки и Катериновки враг открывал огонь из минометов калибра 120 мм.
  • В направлении населенных пунктов Болотенное и Луганское противник совершил обстрелы из минометов калибра 82 мм.
  • В сторону Крымского вражеские войска открывали огонь из минометов калибра 82 мм и 120 мм.
  • Вблизи Лебединского наши позиции попали под обстрел из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
  • Недалеко от Талаковки русские наемники вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
  • В районе Золотого-4 оккупанты применили минометы калибра 82 мм и автоматические станковые гранатометы.

Большое интервью Авакова по Донбассу

Ранее мы писали:

  • За 4 ноября со стороны боевиков зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня, 4 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

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  • ВСУ заняли село Старомарьевка на Донбассе –в бригаде опровергают.

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