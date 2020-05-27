Противник вызвал личный состав из отпусков и развернул пункты приема

Руководство российских оккупационных администраций на Донбассе по указке кураторов из РФ продолжает мероприятия, направленные на искусственное формирование угрозы эскалации боевых действий со стороны Украины.

Об этом со ссылкой на Главное управление разведки сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

По данным украинской разведки, с 20 мая по "распоряжениям" главарей квазиобразований соединения и части 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) т.наз. "армейских корпусов" находятся в полной боевой готовности. Подразделения других военных формирований противника переведены на усиленный режим несения службы.

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В рамках указанного противник:

В тренде Разведка вскрыла планы оккупантов по эскалации боевых действий на Донбассе

вызвал личный состав из отпусков;

усилил передовые подразделения, в том числе вывел на позиции дежурные артиллерийские подразделения;

вывел на полигоны резервы соединений и частей, которые получают дополнительный боекомплект и топливо.

Кроме того, военные комиссариаты осуществляют оповещения приписного состава по их прибытии в пункты сбора, а в воинских частях российских оккупационных войск развернуты пункты приема личного состава.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что оккупанты на Донбассе что-то затевают: гонят на передовую боеприпасы запрещенного "Минском" калибра .

Напомним, на днях боевики из тяжелой артиллерии обстреляли позиции ВСУ и накрыли наш блиндаж:

Видео: Сегодня

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