Оккупанты на Донбассе что-то затевают: гонят на передовую боеприпасы запрещенного "Минском" калибра

Командование российских оккупационных войск на Донбассе продолжает скрыто повышать готовность к применению соединений и частей 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) т.наз. "армейских корпусов".

Об этом со ссылкой на данные Главного управления разведки сообщает Министерство обороны Украины.

Так, 9 мая под видом якобы обеспечения торжественных мероприятий оккупанты задействовали дополнительное количество транспортных средств для доставки боеприпасов для вооружения запрещенного Минскими договоренностями калибра на отдельные огневые позиции своих артиллерийских подразделений.

Реклама

При этом, противник усилил контроль за поддержанием боеготовности передовых подразделений увеличив количество представителей командного состава, который постоянно находится в районах передовых позиций.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что на Донбассе оживились российские оккупанты – проводят сборы корректировщиков артиллерийского огня .

Также писалось со ссылкой на ГУР МОУ, что боевики готовят артиллерию – появились тревожные разведданные с Донбасса .

Напомним, что на Донбассе мирные жители страдают от обстрелов боевиков:

Реклама

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама