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Оккупанты на Донбассе что-то затевают: гонят на передовую боеприпасы запрещенного "Минском" калибра

13 мая, 04:30

Игорь Тимофеев

Число российских командиров на передовой возросло

Командование российских оккупационных войск на Донбассе продолжает скрыто повышать готовность к применению соединений и частей 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) т.наз. "армейских корпусов".

Об этом со ссылкой на данные Главного управления разведки сообщает Министерство обороны Украины.

Так, 9 мая под видом якобы обеспечения торжественных мероприятий оккупанты задействовали дополнительное количество транспортных средств для доставки боеприпасов для вооружения запрещенного Минскими договоренностями калибра на отдельные огневые позиции своих артиллерийских подразделений.

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При этом, противник усилил контроль за поддержанием боеготовности передовых подразделений увеличив количество представителей командного состава, который постоянно находится в районах передовых позиций.

В тренде
Оккупанты на Донбассе что-то затевают: гонят на передовую боеприпасы запрещенного "Минском" калибра

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что на Донбассе оживились российские оккупанты – проводят сборы корректировщиков артиллерийского огня .

Также писалось со ссылкой на ГУР МОУ, что боевики готовят артиллерию – появились тревожные разведданные с Донбасса .

Напомним, что на Донбассе мирные жители страдают от обстрелов боевиков:

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Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс боеприпасы боевики артиллерия передовая ООС ГУР МОУ

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