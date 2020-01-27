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Развращал четырехлетнюю внучку: педофила взяли под стражу в зале суда

27 января, 15:30

Мужчина проведет за решеткой больше пяти лет

/ Фото: Pixabay

В Луганской области суд отправил за решетку мужчину, который развращал свою четырехлетнюю внучку. Горе-дедушку отправили за решетку на 5,5 лет.

В развращении ребенка мужчину разоблачили пять лет назад. Но, как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, судебные процессы по этому делу длятся уже годы. В сентябре 2015 года вину 65-летнего мужчину доказали, но он не согласился с назначенным наказанием и подал апелляционную жалобу. В 2017 году апелляционный суд оправдал педофила, но прокуратура Луганской области добилась отмены незаконного постановления апелляционного суда.

"После длительных судебных разбирательств постановлением Верховного Суда от 15 января 2020 года кассационная жалоба защитника оставлена ​​без удовлетворения, в деле поставлена ​​точка", – рассказали в прокуратуре.

Осужденного взяли под стражу в зале суда.

Напомним, 19 декабря Верховная Рада проголосовала за введение реестра педофилов, доступ к которому будут иметь правоохранители и сотрудники учебных учреждений.

Кроме того, ранее Верховная Рада отклонила закон о химической кастрации педофилов. Этот закон ранее вызвал волну негодования у экспертов.

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