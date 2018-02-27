Россия натравливает жителей Донбасса и Крыма на Украину

В ЕСПЧ сегодня находится около 4 тыс. дел по обращениям граждан Украины, из них 3 тыс. дел касаются исключительно Украины

Российская Федерация прилагает усилия для того, чтобы граждане, проживающие в оккупированном Крыму и на неподконтрольной части Донбасса, подавали заявления в Европейский суд по правам человека против Украины. Об этом сказал заместитель министра юстиции Украины – Уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина.

"Есть информация, что Российская Федерация прилагает усилия, чтобы граждане, проживающие в Крыму и ОРДЛО, подавали заявления против Украины, жаловались на все, что только можно", – сказал он.

Лищина рассказал, что в ЕСПЧ сегодня находится около 4 тыс. дел по обращениям граждан Украины, из них 3 тыс. дел касаются исключительно Украины, около 1 тыс. касаются России и Украины, а около 250 – России.

"О ситуации с индивидуальными заявлениями. То есть, отдельные граждане обращаются или против России, или против Украины, или против Украины и России вместе. Таких дел Европейский суд насчитал около 4 тыс.", – сказал он.

Лищина уточнил, что Украина видела только 100 дел, которые были коммуницированными, одна из которых касается Крыма, а все остальные – Донбасса.

Ранее ЕСПЧ вынес одно из первых решений о нарушении прав граждан в результате конфликта на Донбассе.

Страсбургский суд объединил семь схожих жалоб от граждан Украины, проживающих в Донецке. В решении он признал, что Украина не несет ответственности за проблемы с осуществлением судопроизводства в отдельных регионах Донецкой и Луганской областей.

В суд на Украину подали семь пенсионеров и получателей социальной помощи, от 1926 до 1960 года рождения, которые перестали получать социальные выплаты из бюджета в 2014 году, после оккупации Донбасса. Трое из них в 2015 году обратились к украинскому правительству по поводу возобновления социальных выплат, другие этого не сделали.

Ни один из истцов не обжаловал в украинских судах решения правительства о прекращении социальных выплат, объяснив это тем, что в Донецке не действуют органы украинской системы правосудия – из-за российской агрессии все суды были эвакуированы с территории ОРДЛО. Именно на это дончане пожаловались в Страсбург: по их мнению, Украина ограничила их возможности обратиться в суд по поводу восстановления социальных выплат.

Европейский суд по правам человека отклонил все жалобы, приняв сторону Украины.

В Минюсте ранее заявляли, что Украина на сегодня не имеет просроченных долгов по решениям Европейского суда по правам человека.