Россия не посредник, а сторона конфликта на Донбассе – экс-спецпредставитель ОБСЕ

Участие в урегулировании ситуации на Донбассе - самое сложное в карьере Сайдика

В войне на Донбассе сторонами конфликта являются Россия и Украина, а Трехсторонняя контактная группа ОБСЕ – посредник.

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Об этом заявил бывший специальный представитель главы ОБСЕ в Украине и в Трехсторонний контактной группе Мартин Сайдик, передает "Укринформ".

Экс-спецпредставитель отмел утверждения властей России о том, что она не является стороной конфликта на Донбассе.

"Россия, Украина и ОБСЕ являются членами Трехсторонней контактной группы. Эта группа была создана, чтобы найти решение конфликта на Донбассе путем реализации Минских соглашений. Очевидно, что ОБСЕ не является стороной конфликта, а лишь посредником в его разрешении. Тогда нетрудно ответить на вопрос о сторонах конфликта", - сказал Сайдик.

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Австрийский дипломат признался, что должность специального представителя главы ОБСЕ в Украине и в ТКГ была самой трудной в его дипломатической карьере и что при всем желании ему не удалось достичь целей по урегулированию конфликта на Донбассе.

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Напомним, очередное заседания ТКГ по урегулированию конфликта на Донбассе 28 октября завершилось договоренностью об открытии 10 ноября двух контрольных пунктов въезда/выезда – "Золотое" и "Счастье".

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