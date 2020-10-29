Українська
$ 28,4
33,31
  1. Новости в регионах
  2. Новости Донбасса

Россия не посредник, а сторона конфликта на Донбассе – экс-спецпредставитель ОБСЕ

29 октября, 03:44

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Участие в урегулировании ситуации на Донбассе - самое сложное в карьере Сайдика

В войне на Донбассе сторонами конфликта являются Россия и Украина, а Трехсторонняя контактная группа ОБСЕ – посредник.

Реклама

Об этом заявил бывший специальный представитель главы ОБСЕ в Украине и в Трехсторонний контактной группе Мартин Сайдик, передает "Укринформ".

Экс-спецпредставитель отмел утверждения властей России о том, что она не является стороной конфликта на Донбассе.

"Россия, Украина и ОБСЕ являются членами Трехсторонней контактной группы. Эта группа была создана, чтобы найти решение конфликта на Донбассе путем реализации Минских соглашений. Очевидно, что ОБСЕ не является стороной конфликта, а лишь посредником в его разрешении. Тогда нетрудно ответить на вопрос о сторонах конфликта", - сказал Сайдик.

В тренде
Кернес не вернется в ноябре? Мы проверили слухи

Австрийский дипломат признался, что должность специального представителя главы ОБСЕ в Украине и в ТКГ была самой трудной в его дипломатической карьере и что при всем желании ему не удалось достичь целей по урегулированию конфликта на Донбассе.

Реклама

Напомним, очередное заседания ТКГ по урегулированию конфликта на Донбассе 28 октября завершилось договоренностью об открытии 10 ноября двух контрольных пунктов въезда/выезда – "Золотое" и "Счастье".

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия ОБСЕ Донбасс Мартин Сайдик
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Погрузили как военных и увезли на передовую: видео с депутатами на Донбассе
Погрузили как военных и увезли на передовую: видео с депутатами на ДонбассеПолитика
Станет ли Штепа снова мэром Славянска: данные экзитпола
Станет ли Штепа снова мэром Славянска: данные экзитполаДонбасс
Никакого хорватского сценария: Лавров сделал заявление по Донбассу
Никакого хорватского сценария: Лавров сделал заявление по ДонбассуПолитика
Выборы мэров в Украине: результаты экзитполов в 12 городах
Выборы мэров в Украине: результаты экзитполов в 12 городахУкраина
На Донбассе ВСУ вынужденно открыли ответный огонь по боевикам
На Донбассе ВСУ вынужденно открыли ответный огонь по боевикамДонбасс
Россия устроила боевикам большую проверку в
Россия устроила боевикам большую проверку в "Л/ДНР"Донбасс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять