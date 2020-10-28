На Донбассе откроют два новых КПВВ: о чем еще договорились в ТКГ

Украина и Россия договорились на переговорах Трехсторонней контактной группы открыть 10 ноября на Донбассе два контрольных пункта въезда/выезда – "Золотой" и "Счастье".

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Об этом после очередного заседания ТКГ, которое проходило в формате видеоконференции, сообщили в пресс-службе Офиса президента Украины.

В свою очередь, первый замглавы украинской делегации Алексей Резников заявил, что 6 ноября он посетит КПВВ, чтобы удостовериться в готовности инфраструктуры, а также предложил спецпредставителю главы миссии ОБСЕ в Украине и ТКГ Хайди Грау присоединиться.

Как утверждают в украинской делегации, на данный момент, КПВВ готово к проезду грузового транспорта, а в районе КПВВ "Золотой" – завершается асфальтирование дороги.

Участники консультаций также поддержали предложение главы делегации Украины Леонида Кравчука в течение недели разработать совместный план действий для разблокирования переговоров ТКГ и дальнейших шагов в исполнения Минских договоренностей.

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План должен соответствовать предложениям участников консультаций и итогам состоявшейся в сентябре встречи советников лидеров "Нормандской четверки".

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В украинской делегации отметили, что готовность сторон разработать план дает возможность разблокировать реализацию договоренностей по разминированию 20 новых участков и начать практические действия по разведению сил и средств на четырех следующих участках.

Представитель ОБСЕ Грау отметила готовность сторон поддерживать постоянный режим прекращения огня и призвала участников ТКГ группы продолжить создание координационного механизма для контроля за соблюдением режима тишины.

Кравчук также призвал Россию и оккупантов разблокировать процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц, не дожидаясь подготовки предложенного им плана. А украинская делегация настояла на подтверждении человек из переданного в июле списка на взаимное освобождение.

Напомним, в Луганской области из-за коронавируса с 15 октября прекратили работу КПВВ "Станица Луганская".

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Также сообщалось, что боевики полностью заблокировали контрольный пункт въезда-выезда на Донбассе.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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