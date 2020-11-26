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Россия отправила на Донбасс 100-й "гумконвой": что везут в "Л/ДНР"

26 ноября, 09:49

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Российская колонна грузовиков очередной раз незаконно пересекает границу Украины

Россия отправила на Донбасс очередной "гуманитарный конвой". Это уже 100-я партия, которая отправится на оккупированные территории.

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Об этом сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям РФ, передает ТАСС.

В России заявляют, что в грузовиках якобы медицинские изделия и лекарства.

"Колонна отправилась из Донского спасательного центра в Донецкую и Луганскую области. Она доставит жителям Донбасса порядка 95 тонн гуманитарной помощи", – сообщили в МЧС.

Колонна проследует к государственной границе на пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган", где пройдет необходимые таможенные процедуры. Впрочем, это лишь формальный момент, поскольку граница с Украиной все равно контролируется россиянами.

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В МЧС напомнили, что предыдущий "гумконвой" был в конце октября. А всего с начала войны Россия отправила на оккупированные территории Донбасса более 85 тыс. тонн грузов.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее Великобритания призвала Россию прекратить отправлять на Донбасс "гуманитарные конвои". Вместо этого россиян попросили содействовать в доставке международной гуманитарной помощи на Донбасс и обеспечить доступ представителей Международного Комитета Красного Креста к пленным.

Также мы писали, как киевляне решили оказать "гуманитарную помощь" российским дипломатам. К посольству РФ в Киеве принесли трусы и унитазы.

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Россия Донбасс гумконвой
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