Россия отправила на оккупированный Донбасс очередной "гумконвой"
В России заявили, что "гумконвой" везет 400 тонн продуктов, медикаментов и учебников
Колонна 76-го так называемого гуманитарного конвоя для оккупированного Донбасса направляется к российско-украинской границе. Колонна состоит из более чем 40 единиц техники. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.
По сообщению российского ведомства, на границе колонна разделится на две части, каждая из которых после прохождения проверки на пунктах пропуска проследует к пункту своего назначения – одна направится в Донецк, другая – в Луганск.
"На пограничных пунктах пропуска автомобили пройдут необходимые таможенные процедуры в соответствии с международным законодательством по доставке гуманитарных грузов", – отмечают в МЧС РФ, не указав, где именно автомобили будут пересекать границу.
Также сообщается, что "гумконвой" доставит жителям Донбасса свыше 400 тонн гуманитарных грузов, в составе которых – детские продуктовые наборы, учебная литература и медицинское имущество.
Напомним, в конце марта на оккупированный Донбасс прибыла 75-я колонна "гумконвоя" из России. Украинским пограничникам не дали проверить две колонны грузовиков.
А предыдущая, 74-я колонна "гумконвоя" зашла на оккупированный Донбасс в конце февраля 2018 года. И также украинским пограничникам не дали осуществить детальный досмотр.
Перевозку так называемых гуманитарных грузов Россия осуществляет через временно неконтролируемые Украиной участки границы.
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