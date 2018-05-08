Россия отправила на оккупированный Донбасс очередной "гумконвой"

В России заявили, что "гумконвой" везет 400 тонн продуктов, медикаментов и учебников

Колонна 76-го так называемого гуманитарного конвоя для оккупированного Донбасса направляется к российско-украинской границе. Колонна состоит из более чем 40 единиц техники. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

По сообщению российского ведомства, на границе колонна разделится на две части, каждая из которых после прохождения проверки на пунктах пропуска проследует к пункту своего назначения – одна направится в Донецк, другая – в Луганск.

"На пограничных пунктах пропуска автомобили пройдут необходимые таможенные процедуры в соответствии с международным законодательством по доставке гуманитарных грузов", – отмечают в МЧС РФ, не указав, где именно автомобили будут пересекать границу.

Также сообщается, что "гумконвой" доставит жителям Донбасса свыше 400 тонн гуманитарных грузов, в составе которых – детские продуктовые наборы, учебная литература и медицинское имущество.

Напомним, в конце марта на оккупированный Донбасс прибыла 75-я колонна "гумконвоя" из России. Украинским пограничникам не дали проверить две колонны грузовиков.

А предыдущая, 74-я колонна "гумконвоя" зашла на оккупированный Донбасс в конце февраля 2018 года. И также украинским пограничникам не дали осуществить детальный досмотр.

Перевозку так называемых гуманитарных грузов Россия осуществляет через временно неконтролируемые Украиной участки границы.