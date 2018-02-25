Боевики скрыли содержимое "гумконвоя" РФ

Боевики скрыли содержимое последнего т.н. "гумконвоя" РФ. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

"Двое вооруженных мужчин не разрешили патрулю миссии заехать на территорию объекта, расположенного на ул. Руднева, 2а, в Луганске, объяснив это тем, что вопрос доступа наблюдателям необходимо было согласовать предварительно. Команда СММ пыталась осуществить мониторинг процесса разгрузки колоны грузовиков с надписью "гуманитарная помощь от Российской Федерации", которая, как видели наблюдатели, въехала на территорию объекта", – говорится в отчете миссии.

Кроме того, боевики мешают работе СММ ОБСЕ и в других районах оккупированного Донбасса. В частности, боевик т.н. "ДНР" дважды останавливал патруль миссии на блокпосту, расположенном на автодороге Н15 к востоку от оккупированного н.п. Кременец и требовал провести проверку прицепа миссии.

Как сообщалось, в Украину вторгся очередной так называемый "гуманитарный конвой" России. В составе 74-й колонны более 430 тонн "гуманитарного груза".

Напомним, глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что Россия в "гумконвоях" завозит на оккупированные территории Донбасса живую силу противника.

"Уже давно россияне не возят боеприпасы в "гумконвоях", сегодня они наладили переброску вооружения, боеприпасов через железную дорогу. Сегодня в принципе курсируют поезда и происходят все эти вещи. Что может быть в этом "гумконвое"? Это "живая" сила противника. В этой части такая ситуация возможна", – сказал Жебривский.