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Россия возобновила провокации в Азовском море против украинских катеров

26 июля, 08:19

Российский корабль "атакует" украинские судна неизвестными зелеными лучами

Фото: пресс-центр ООС
Фото: пресс-центр ООС.

В Мариупольском районе Азовского моря морская охрана ООС заметила, что российский корабль вторые сутки подряд освещает неизвестными лучами зеленого света украинские катера. Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

"С направления, где распознанный один из кораблей Береговой охраны ФСБ РФ, который держится на определенном расстоянии, с наступлением темноты, происходит осветление катеров Морской охраны Госпогранслужбы Украины лучом зеленого цвета. Так называемые сеансы освещения продолжаются по несколько минут", – говорится в сообщении.

Такие необычные действия тактические группы катеров Мариупольского отряда морской охраны из состава Объединенных сил фиксируют в течение двух суток, примерно в одинаковые временные периоды, после 21:00. В ООС отметили, что вреда здоровью экипажей и выхода из строя технических средств после воздействия луча не обнаружили.

"Однако, принимая во внимание, что подобные явления имели место на линии разграничения на суше, приняты соответствующие меры по защите жизни и здоровья персонала. По данному факту сообщено территориальные подразделения военной прокуратуры, Национальной полиции и СБУ", - отметили в ООС.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины совместно с Военной прокуратурой задержали российский танкер NEYMA, блокировавший украинские военные корабли в Керченском проливе, которые после были захвачены ФСБ вместе с 24 украинскими моряками. 


В СБУ рассказали, что 24 июля, по информации украинских пограничников, в порт Измаил под флагом РФ зашел танкер "NIKA SPIRIT", который по номеру ИМО – 8895528, по данным международной информационной системы EQUASIS идентифицирован как уже известный танкер "NEYMA", который был использован для перекрытия Керченского пролива.

Следствие установило, что с целью сокрытия причастности к незаконным действиям и акту агрессии, которые происходили 25 ноября 2018 года, название танкера "NEYMA" российскими владельцами изменено на название "NIKA SPIRIT".

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Тег Россия, корабль, азовское море, катер, провокации, ООС

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