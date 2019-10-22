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Россия завезла на Донбасс электромагнитное оружие: появились подробности

22 октября, 05:17

Волонтеры рассказали, для чего оккупантам специальное вооружение и против чего оно применяется

Электромагнитное ружье REX 1. Фото: facebook.com/backandalive

Электромагнитное ружье REX 1. Фото: facebook.com/backandalive

Россия продолжает испытывать на Донбассе новейшие разработки оружия, и теперь завезли на оккупированные территории специальные электромагнитные ружья. Об этом сообщает в Facebook волонтерский фонд "Вернись живым".

"Россияне завезли на Донбасс электромагнитное оружие против беспилотников. Пусть это не кажется вам чем-то слишком фантастическим – за эти годы война на востоке Украины стала более технологичной и не ограничивается только железными "подарками" со стороны террористов", – говорится в сообщении.

волонтеры рассказали, что электромагнитные ружья (как вот эта REX 1 на фото, разработка российского концерна "Калашников") подавляют сигнал навигации и связи беспилотника. Простыми словами, "сажают" или притягивают его к себе.

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"К сожалению, за месяц на передовой таким образом было потеряно четыре украинских дрона", – добавил в волонтерском фонде.

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Как сообщали новости "Сегодня", еще в 2017 году россияне испытали электромагнитное оружие в Сирии. Отмечалось, что оружие разработано частными военными компаниями и испытания проходили в боевых условиях.

Напомним, в марте нынешнего года в "Укроборонпроме" заявляли, что в Украине разработали электромагнитное оружие. Специальные боеприпасы могут быть размещены на ракетах, самолетах и беспилотниках.

Смотрите также видео испытания в США электромагнитной пушки:

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Россия Донбасс беспилотники Электромагнитное оружие

Источник: Сегодня

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