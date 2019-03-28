В Украине создали электромагнитное оружие: появились первые подробности
Электромагнитные боеприпасы могут быть размещены на ракетах, самолета и беспилотниках
Предприятия украинского оборонного комплекса создали электромагнитное оружие, которое способно будет выводить из строя электронику врага. Об этом сообщает пресс-служба госпредприятия "Спецтехноэкспорт", которое входит в состав "Укроборонпрома".
Отмечается, что украинские компании заключили соглашение "Спецтехноэкспорт" заключил соглашение с индийской компанией, которая готова была вложить средства, так как проект не дешевый.
В компании отметили, что принцип работы нового оружия – электромагнитное излучение, которое выводит из строя военную радиоэлектронную аппаратуру или создает серьезные помехи ее работе, поражает системы энергопитания и системы передачи данных.
"Благодаря проведенной работе, украинские ученые и разработчики получили надлежащий уровень финансирования … Также благодаря этому проекту Украина присоединилась к закрытому клубу государств, работающих над созданием высокоэффективного электромагнитного оружия", – сказал директор ГП "Спецтехноэкспорт" Владислав Бельбас.
Это оружие не является летальным и оно никак не может воздействовать на людей, однако способно вывести из строя любую технику или объекты инфраструктуры, которые оснащены электронными системами. Электромагнитные боеприпасы могут быть размещены как на ракетных, так и авиационных носителях, включая беспилотные летательные аппараты. Данный вид оружия может эффективно применяться против стратегически важных целей противника, в том числе командных и административных центров, узлов связи, электростанций, объектов противовоздушной обороны и т.д. без риска нанесения вреда гражданскому населению.
Напомним, в 2017 год в Сирии россияне испытали электромагнитное оружие. Образцы оружия, которое проходило испытания, разработали частные компании.
В то же время в том же году в США показали первую электромагнитную пушку. Снаряд вылетает со скоростью 4 километра в секунду, это в два раза быстрее, чем в традиционном оружии.
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