В Украине создали электромагнитное оружие: появились первые подробности

Электромагнитные боеприпасы могут быть размещены на ракетах, самолета и беспилотниках

Фото: Минобороны Украины

В Украине создали электромагнитное оружие: появились первые подробности //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/cae/723/5c9cae7238104.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/cae/723/5c9cae7238104.jpg 2019-03-28T13:31:00+02:00 Украина Электромагнитные боеприпасы могут быть размещены на ракетах, самолета и беспилотниках

Предприятия украинского оборонного комплекса создали электромагнитное оружие, которое способно будет выводить из строя электронику врага. Об этом сообщает пресс-служба госпредприятия "Спецтехноэкспорт", которое входит в состав "Укроборонпрома".

Отмечается, что украинские компании заключили соглашение "Спецтехноэкспорт" заключил соглашение с индийской компанией, которая готова была вложить средства, так как проект не дешевый.

В компании отметили, что принцип работы нового оружия – электромагнитное излучение, которое выводит из строя военную радиоэлектронную аппаратуру или создает серьезные помехи ее работе, поражает системы энергопитания и системы передачи данных.

"Благодаря проведенной работе, украинские ученые и разработчики получили надлежащий уровень финансирования … Также благодаря этому проекту Украина присоединилась к закрытому клубу государств, работающих над созданием высокоэффективного электромагнитного оружия", – сказал директор ГП "Спецтехноэкспорт" Владислав Бельбас.

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Это оружие не является летальным и оно никак не может воздействовать на людей, однако способно вывести из строя любую технику или объекты инфраструктуры, которые оснащены электронными системами. Электромагнитные боеприпасы могут быть размещены как на ракетных, так и авиационных носителях, включая беспилотные летательные аппараты. Данный вид оружия может эффективно применяться против стратегически важных целей противника, в том числе командных и административных центров, узлов связи, электростанций, объектов противовоздушной обороны и т.д. без риска нанесения вреда гражданскому населению.

Напомним, в 2017 год в Сирии россияне испытали электромагнитное оружие. Образцы оружия, которое проходило испытания, разработали частные компании.

В то же время в том же году в США показали первую электромагнитную пушку. Снаряд вылетает со скоростью 4 километра в секунду, это в два раза быстрее, чем в традиционном оружии.

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