Российские пропагандисты "похоронили" еще одного полевого командира "ДНР"
"Абхаза" отправили на тот свет вместо "Мамая"
Уничтожение в промзоне Авдеевки российского наемника Олега Мамиева (Мамая), командовавшего т.наз. батальоном спецназа "Пятнашка" армии "ДНР", и прощание с ним согнанных в принудительном порядке жителей Донецка, не обошлось без комического казуса.
О нем офицер Генштаба ВСУ Анатолий Штефан Штирлиц пишет на своей странице в Facebook.
Как оказалось, российские пропагандисты из телекомпании "Звезда", принадлежащей Минобороны РФ, решили опубликовать интервью с соратником уничтоженного полевого командира бывшим главой "Пятнашки" Ахрой Авидзбой, или "Абхазом".
Он должен был рассказать о судьбе "Пятнашки", похоронах комбата и целях на Донбассе, однако невольно был похоронен вместо "Мамая". Ошибка в заголовке статьи была замечена и оперативно исправлена, однако ее успели заскринить.
Ранее сообщалось, что в Донецке считают, что полевого командира батальона "Спарта "армии ДНР" Арсения Павлова "Моторолу" ликвидировал именно "Абхаз" – хозяин Петровского района и Трудовских. При этом местные не верили, что к убийству причастна украинская ДРГ. Кавказцы, которые стали чувствовать себя в Донецке как дома, могли ликвидировать "Моторолу" из-за столкновения коммерческих интересов.
Напомним, вечером 16 октября 2016 года "Моторола" погиб в Донецке в результате взрыва заложенного в лифте взрывного устройства. В "ДНР" возложили ответственность за устранение боевика на "украинскую диверсионную группу". В то же время спикер украинского МВД Артем Шевченко предположил, что Павлова уничтожили его же "подельники".
Также напомним, что 8 февраля 2017-го был ликвидирован еще один полевой командир – комбат "Сомали" – Михаил Толстых, позывной "Гиви". Его кабинет расстреляли из огнемета "Шмель", состоящего на вооружении российской армии.
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