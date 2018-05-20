Российские пропагандисты "похоронили" еще одного полевого командира "ДНР"

Уничтожение в промзоне Авдеевки российского наемника Олега Мамиева (Мамая), командовавшего т.наз. батальоном спецназа "Пятнашка" армии "ДНР", и прощание с ним согнанных в принудительном порядке жителей Донецка, не обошлось без комического казуса.

О нем офицер Генштаба ВСУ Анатолий Штефан Штирлиц пишет на своей странице в Facebook.

Как оказалось, российские пропагандисты из телекомпании "Звезда", принадлежащей Минобороны РФ, решили опубликовать интервью с соратником уничтоженного полевого командира бывшим главой "Пятнашки" Ахрой Авидзбой, или "Абхазом".

Он должен был рассказать о судьбе "Пятнашки", похоронах комбата и целях на Донбассе, однако невольно был похоронен вместо "Мамая". Ошибка в заголовке статьи была замечена и оперативно исправлена, однако ее успели заскринить.

Ранее сообщалось, что в Донецке считают, что полевого командира батальона "Спарта "армии ДНР" Арсения Павлова "Моторолу" ликвидировал именно "Абхаз" – хозяин Петровского района и Трудовских. При этом местные не верили, что к убийству причастна украинская ДРГ. Кавказцы, которые стали чувствовать себя в Донецке как дома, могли ликвидировать "Моторолу" из-за столкновения коммерческих интересов.

Напомним, вечером 16 октября 2016 года "Моторола" погиб в Донецке в результате взрыва заложенного в лифте взрывного устройства. В "ДНР" возложили ответственность за устранение боевика на "украинскую диверсионную группу". В то же время спикер украинского МВД Артем Шевченко предположил, что Павлова уничтожили его же "подельники".

Также напомним, что 8 февраля 2017-го был ликвидирован еще один полевой командир – комбат "Сомали" – Михаил Толстых, позывной "Гиви". Его кабинет расстреляли из огнемета "Шмель", состоящего на вооружении российской армии.