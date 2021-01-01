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"Сами мы не выживем": в т. н. "Л/ДНР" признали, что Россия их не присоединит к себе

1 января, 05:18

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Главарь боевиков подтвердил, что ситуация в ОРДЛО тяжелая

Один из главарей боевиков, бывший командир террористического бандформирования "Восток" Александр Ходаковский признал, что Россия не собирается присоединять т. н. "ЛНР" и "ДНР" или хотя бы признавать.

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Об этом он рассказал пропагандистским российским СМИ, пишет проукраинский блогер Necro Mancer.

По его словам, в ОРДЛО в целом обстановка достаточно тяжелая.

"Динамика у нас отрицательная, мы стоим на пороге потери целых отраслей. Сами мы выжить не в состоянии. То, что мы сейчас стагнируем и ползем куда-то вниз, – это закономерный процесс и никуда от этого не денешься… Эта ситуация надолго, и еще будет падение. Нас не признают в ближайшей и среднесрочной перспективе, а о присоединении можно говорить, только если небо на землю упадет", – сказал Ходаковский.

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Он добавил, что жителям оккупированных территорий не стоит ждать кардинальных изменений в наступившем году.

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Как сообщали новости "Сегодня", Ходаковский подтвердил, что местные боевики т. н. "ДНР" совершали жестокие преступления против гражданских и убивали мирных жителей.

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Россия Донбасс боевики ходаковский

Источник: Сегодня

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