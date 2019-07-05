Сделать стартовой
25,87
29,2
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Донбасса

СБУ разоблачила схему финансирования боевиков через сеть АЗС на Донбассе

5 июля, 14:58

Злоумышленники осуществили двойную регистрацию подконтрольных предприятий

Фото: СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины из состава операции Объединенных сил под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области разоблачили организованную группировку на финансировании террористической организации "ДНР".

"Оперативники спецслужбы задокументировали, что группа лиц, находящихся на временно оккупированном Донбассе и подконтрольных украинской власти территориях, через подконтрольную сеть заправочных станций оказывали финансовую и материально-техническую "поддержку" деятельности незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР", - говорится в сообщении.

Установлено, что для обеспечения беспрепятственной работы АЗС злоумышленники осуществили двойную регистрацию подконтрольных предприятий в государственных органах Украины и на временно оккупированной территории. Они регулярно платили налоги в так называемые "фискальные органы" "ДНР". Для этого открыли счета в фейковом "Центральном Республиканском банке ДНР".

"Участники группировки также способствовали деятельности силового и административного блоков: "МВД", "МГБ", "прокуратуры" и оккупационным администрациям, в частности осуществляли бесперебойные поставки бензина и дизельного топлива. Кроме того, на бесплатной основе хранили горюче-смазочные материалы в качестве "мобилизационного резерва" так называемого "1 Армейского Корпуса ДНР", - рассказали в СБУ.

Сейчас следователи спецслужбы сообщили организатору противоправной схемы о подозрении в совершении преступления предусмотренного ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

Ст. 258-3 УКУ: создание террористической группы или террористической организации, руководство такой группой или организацией или участие в ней, а так же материальное, организационное или другое содействия созданию или деятельности террористической группы или террористической организации – наказываются лишением свободы на срок от 8 до 15 лет.

Ранее сообщалось, что СБУ задержала агента российской военной разведки.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег СБУ, Донбасс, финансирование терроризма

Вы сейчас просматриваете новость " СБУ разоблачила схему финансирования боевиков через сеть АЗС на Донбассе". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зеленский назначил нового главу СБУ в Донецкой и Луганской областях

Сегодня, 14:05

Сегодня глава государства уже уволил главного СБУшника Донбасса, но место оставалось пустым не долго

СБУ задержала агента российской военной разведки: фото и видео

Сегодня, 13:11

Завербованный житель Запорожья ехал в Воронеж на встречу со своим куратором

Зеленский назначил троих чиновников в СБУ

Сегодня, 11:16

Глава государства назначил двух заместителей главы СБУ и начальника Главного следственного управления спецслужбы

Зеленский уволил начальника СБУ по Донбассу

Сегодня, 10:38

Кадровая чистка в спецслужбе продолжается – уволенный чиновник был назначен на Донбасс осенью прошлого года

Что делать, если изо рта появился неприятный запах

Рыбу лучше жарить или варить: однозначные выводы ученых

Как желатин спасает наши суставы

Как избавиться от мозолей и натоптышей народными способами

Как создать эффект дорогого ремонта за небольшие деньги

Как узнать характер человека по кулаку: простой тест

"Чернобыль" от HBO: о чём соврали создатели рейтингового сериала

Президент внес в Раду два неотложных законопроекта

В Украине резко подорожают вода, продукты и метро

Кравец оригинально поздравила Зеленского с победой на выборах

Беспроводная мышь Gembird за копейки с бесплатной доставкой

Почему хек всегда продается без головы: эти фото удивят

Экономический прогноз на третий квартал 2019 года: какими будут курс доллара и цены

Сегодня, 07:00

В июле-сентябре экономисты обещают невысокий рост цен и зарплат

Тарифы на газ: цена для населения может быть выше, чем для предприятий

Вчера, 07:39

Эксперты говорят, сейчас самое время отменять режим ПСО, иначе зимой взлетят цены

Бензин дешевеет: каких цен на горючее ждать водителям в июле

3 июля, 07:37

Только за июнь АЗС опустили ценники на стелах на 10-30 копеек

Новые паспорта для украинцев: когда начнем получать безусловный доход от государства

3 июля, 07:19

У президента обещали младенцам процент от доходов страны. Эксперты: идея хороша, но трудновыполнима

Путин ответил Зеленскому на призыв вернуть украинских моряков

На Донбассе уничтожена редчайшая российская техника "Зоопарк"

Чего нельзя делать в день рождения: Топ-7 примет
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь