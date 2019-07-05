СБУ разоблачила схему финансирования боевиков через сеть АЗС на Донбассе

Злоумышленники осуществили двойную регистрацию подконтрольных предприятий

Фото: СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины из состава операции Объединенных сил под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области разоблачили организованную группировку на финансировании террористической организации "ДНР".

"Оперативники спецслужбы задокументировали, что группа лиц, находящихся на временно оккупированном Донбассе и подконтрольных украинской власти территориях, через подконтрольную сеть заправочных станций оказывали финансовую и материально-техническую "поддержку" деятельности незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР", - говорится в сообщении.

Установлено, что для обеспечения беспрепятственной работы АЗС злоумышленники осуществили двойную регистрацию подконтрольных предприятий в государственных органах Украины и на временно оккупированной территории. Они регулярно платили налоги в так называемые "фискальные органы" "ДНР". Для этого открыли счета в фейковом "Центральном Республиканском банке ДНР".

"Участники группировки также способствовали деятельности силового и административного блоков: "МВД", "МГБ", "прокуратуры" и оккупационным администрациям, в частности осуществляли бесперебойные поставки бензина и дизельного топлива. Кроме того, на бесплатной основе хранили горюче-смазочные материалы в качестве "мобилизационного резерва" так называемого "1 Армейского Корпуса ДНР", - рассказали в СБУ.

Сейчас следователи спецслужбы сообщили организатору противоправной схемы о подозрении в совершении преступления предусмотренного ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

Ст. 258-3 УКУ: создание террористической группы или террористической организации, руководство такой группой или организацией или участие в ней, а так же материальное, организационное или другое содействия созданию или деятельности террористической группы или террористической организации – наказываются лишением свободы на срок от 8 до 15 лет.

Ранее сообщалось, что СБУ задержала агента российской военной разведки.

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