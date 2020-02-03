СБУ задержала боевика, которого искали шесть лет: что о нем известно

Мужчина добровольно вступил в ряды террористов и воевал против ВСУ

Контрразведчики Службы безопасности Украины задержали в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе бывшего боевика так называемой "ДНР", который шесть лет находился во всеукраинском розыске.

Как сообщили в СБУ, оперативникам спецслужбы удалось выяснить – житель Славянска добровольно вступил в так называемую "бригаду народной милиции ДНР" и занял "пост" заместителя командира одного из взводов.

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"Известно, что в составе бандформирования "Тайфун" боевик противостоял силам АТО на территории Донецкой и Луганской областей. В частности, он принимал участие в боевых действиях под Шахтерском, Опытным, Спартаком и Новоазовском", – говорится в сообщении.

В 2016 году боевик покинул ряды террористов и выехал в Россию на заработки. В результате спецоперации СБУ злоумышленника задержали на таможенном пункте пропуска "Меловое".

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В рамках уголовного производства продолжаются следственные действия. Задержанный дает показания о своем участии в деятельности террористов. Мероприятия по задержанию проводились совместно с сотрудниками Нацполиции и Государственной пограничной службы.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее СБУ сдался "экс-министр аграрной политики ДНР". В спецслужбе отмечали, что т.н. "руководство ДНР" планировало "отстранить чиновника", "повесив" на него и оружие, и хищения имущества.

Позже сам "экс-министр " рассказал о преступлениях РФ на Донбассе. По его словам, Путин со своим "русским миром" ввел в заблуждение людей и только зарабатывал деньги. Также он рассказал, как у него отобрали бизнес и бросили "на подвал".

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