google news Читайте нас в Google News Изменить язык на: UA logo
СЕГОДНЯ Новости в регионах Новости Донбасса

СБУ задержали агента России с секретными данными (видео)

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Украина
12 августа, 14:37
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Злоумышленник собирал сведения в зоне ООС и передавал российским кураторам
Силовики задержали агента РФ в квартире. Фото: ssu.gov.ua
Силовики задержали агента РФ в квартире. Фото: ssu.gov.ua

Контрразведчики Службы безопасности Украины задержали агента Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ.

Реклама

Как рассказали в пресс-службе СБУ, гражданин иностранного государства, временно проживающего на территории одного из регионов Украины, по заданию представителей спецслужбы страны-агрессора периодически выезжал в зону проведения ООС для сбора разведывательной информации.

За эту "работу" он получал денежное вознаграждение.

Чем промышлял агент РФ

Российских "кураторов" интересовали сведения о задействованных в ООС новейших образцов оружия и военной техники, места дислокации, личный состав подразделений ВСУ и тому подобное.

Шпиона задержали на "горячем" во время передачи сведений военного характера представителю спецслужб РФ по электронным каналам связи.

Реклама

Читайте также:

Призывали к агрессивной войне: СБУ нейтрализовала новую сеть пророссийских интернет-агентов (фото)

Что ему инкриминируют

Сейчас злоумышленник задержан, ему сообщили о подозрении по статье "участие в деятельности террористической организации". По решению суда он взят под стражу.

Решается вопрос об объявлении подозрения по статье "шпионаж".

Реклама

СБУ продолжает разоблачать диверсантов. Статистика за прошлый год:

  • В течение 2020 года контрразведка Службы безопасности Украины прекратила деятельность 4 агентурных сетей и задержала 11 агентов российских спецслужб, троих из которых – при попытке совершения диверсий и терактов на объектах критической инфраструктуры.
  • Всего в 2020 году по материалам контрразведки начато 288 уголовных производств за преступления против основ национальной и общественной безопасности.
  • Среди этих производств 76 касаются государственной измены, 50 – террористической и диверсионной деятельности, 9 – посягательств на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, 4 – шпионажа.

Читайте другие новости по теме:

Ранее мы сообщали, что агент спецслужб РФ готовил теракт в Мариуполе.

Также напомним, в начале февраля СБУ разоблачила крупную сеть агентов ФСБ.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете:

Реклама

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Segodnya.ua в telegram-канале Подпишись на RSS-канал
Все новости
Последние новости
Больше новостей
Итоги
В тренде
Тесты на Сегодня
Показать больше
Истории про спорт
Больше историй
психология азарта
Больше советов
История одной фотографии
Больше знаковых фотографий
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиум предложений
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Прямая трансляция
Курс доллара сегодня
Узнать
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
COVID-2019 в Украине
1247 случаев за сутки
Подробнее
Комаровский в теме
Какой тест на СOVID-19 самый надежный
Спроси у доктора
Власть
До встречи осталось
дней
часов
минут
секунд
Визит Зеленского к Байдену в Вашингтон
Подробнее
Рейтинг
Наши спортсмены в Instagram:
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
1969К
2
Александр Зинченко Александр Зинченко
1420К
3
Александр Усик Александр Усик
1084К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1002К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
787К
6
Владимир Кличко Владимир Кличко
619К
7
Иван Редкач Иван Редкач
579К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
493К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
490К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
425К
Смотреть весь рейтинг
АКТУАЛОЧКА
Собираешься на пикник?
Где лучше покупать продукты
Хочу знать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Медальный зачет Токио-2020
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Япония ЯпонияJP
27
14
17
58
4
flag Великобритания ВеликобританияGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралия АвстралияAU
17
7
22
46
7
flag Нидерланды НидерландыNL
10
12
14
36
8
flag Франция ФранцияFR
10
12
11
33
9
flag Германия ГерманияDE
10
11
16
37
10
flag Италия ИталияIT
10
10
20
40
Все медали
Хотели бы как Рианна или все устраивает?
Избиение танцора Дорофеевой
Новые подробности о его состоянии
Быть в курсе
Спецпроект
Календарь лайфхаков на лето
Август
Лайфхаки по календарю
Для родителей
Аптечка малыша в отпуск и дома
Собрать
Грядущие события в сферах музыки и кино

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Благоприятные и опасные дни в августе
Лунный календарь на август
Что нужно делать
Гороскоп на август
Для всех знаков зодиака
Овен

Овен

 Овен

Телец

 Овен

Близнецы

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Дева

 Овен

Весы

 Овен

Скорпион

 Овен

Стрелец

 Овен

Козерог

 Овен

Водолей

 Овен

Рыбы
google news Подписаться на Google News Изменить язык на: UA
Перейти на канал logo
Наши соцсети
RSS лента

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять