СБУ задержали агента России с секретными данными (видео)

Контрразведчики Службы безопасности Украины задержали агента Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ.
Как рассказали в пресс-службе СБУ, гражданин иностранного государства, временно проживающего на территории одного из регионов Украины, по заданию представителей спецслужбы страны-агрессора периодически выезжал в зону проведения ООС для сбора разведывательной информации.
За эту "работу" он получал денежное вознаграждение.
Чем промышлял агент РФ
Российских "кураторов" интересовали сведения о задействованных в ООС новейших образцов оружия и военной техники, места дислокации, личный состав подразделений ВСУ и тому подобное.
Шпиона задержали на "горячем" во время передачи сведений военного характера представителю спецслужб РФ по электронным каналам связи.
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Что ему инкриминируют
Сейчас злоумышленник задержан, ему сообщили о подозрении по статье "участие в деятельности террористической организации". По решению суда он взят под стражу.
Решается вопрос об объявлении подозрения по статье "шпионаж".
СБУ продолжает разоблачать диверсантов. Статистика за прошлый год:
- В течение 2020 года контрразведка Службы безопасности Украины прекратила деятельность 4 агентурных сетей и задержала 11 агентов российских спецслужб, троих из которых – при попытке совершения диверсий и терактов на объектах критической инфраструктуры.
- Всего в 2020 году по материалам контрразведки начато 288 уголовных производств за преступления против основ национальной и общественной безопасности.
- Среди этих производств 76 касаются государственной измены, 50 – террористической и диверсионной деятельности, 9 – посягательств на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, 4 – шпионажа.
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Также напомним, в начале февраля СБУ разоблачила крупную сеть агентов ФСБ.
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