Серая зона: как люди выживают в прифронтовых районах. Спецрепортаж "Сегодня"

Наши журналисты побывали в Опытном и Широкино, где жизнь практически остановилась

Под Мариуполем и в окрестностях Донецкого аэропорта побывали ведущие новостей "Сегодня" Елена Кот и Игорь Пупков. Попали туда, где крайне редко бывают журналисты, и увидели, как люди воспринимают режим тишины и на кого надеются, чтобы наступил мир.

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Цель – увидеть и услышать людей, которые остались и которые выживают, отрезанные от цивилизации. Как живут в серой зоне те, кто стал заложником разрушительной войны.

Опытное. Это поселок напротив Донецкого аэропорта, за который шли едва ли не самые ожесточенные бои с начала войны в Донбассе. Здесь, в отличие, например, от Широкино, люди живут. Вернее – выживают. До войны здесь жили восемьсот человек – сейчас 36. Здесь нет электричества, воды, связи, не приезжают скорые. Местная жительница Анна получила тяжелое ранение в живот и подбородок, потеряла два пальца. Но, несмотря на пережитый ужас, из родного Опытного не уехала. Единственное, о чем просит, – вернуть в поселок электричество.

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Они живут здесь без света шесть лет. Готовят на улице, отапливают квартиры буржуйками. Обстрелы поутихли, но жизнь без элементарных вещей, говорят, все равно, – ад.

Режим тишины длится два месяца и люди молятся, чтобы перемирие держалось, потому что это – их единственная надежда вернуться к нормальной жизни. Попасть в поселки, которые находятся на линии огня, журналистам не просто. "Сегодня" это удалось благодаря национальной платформе примирения и единства.

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Широкино. Это крайняя южная точка на линии соприкосновения. И там жизни вообще нет. Ходить надо очень осторожно и только под наблюдением военных ООС. Территория покрыта снарядами и минами. Шаг влево или вправо – риск подорваться.

Местным сюда нельзя. Отсюда они выехали почти шесть лет назад и больше сюда не возвращались. Люди просят и умоляют чиновников, чтобы они прекратили бюрократические издевательства, когда надо получать пенсии, социальные выплаты, любую помощь.

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В Широкино жизнь остановилась, разрушены дома и гнетущая тишина. Это место боли и потерянных надежд. Но, если стихнет оружие, жизнь сюда вернется мгновенно. И люди этого очень ждут.

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