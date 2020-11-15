Українська
$ 28,2
33,27
  1. Новости в регионах
  2. Новости Донбасса

Война на Донбассе: враг не прекращает атаковать украинские позиции

15 ноября, 09:37

Ольга Литвин Ольга Литвин

В рядах украинских защитников потерь нет

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

С начала текущих суток, 15 ноября, российско-оккупационные войска один раз нарушили режим тишины, использовав стрелковое оружие в районе Марьинки Донецкой области.

Реклама

14 ноября на Донбассе боевики три раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил (ООС) в Facebook.

Читайте также: Россия в "Л/ДНР" вербует "миротворцев" для отправки в Нагорный Карабах

Днем вблизи Водяного противник применял автоматический станковый гранатомет, а вечером — гранатометы различных систем и стрелковое оружие со стороны временно оккупированной Ужовки, говорится в сообщении.

Украинские военные дали ответ боевикам, после чего режим тишины был восстановлен. Потерь и ранений среди украинских защитников не было.

Напомним, на Донбассе 13 ноября боевики пять раз нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы.

В тренде
Россия в "Л/ДНР" вербует "миротворцев" для отправки в Нагорный Карабах

Ранее украинские правоохранители разоблачили одного из руководителей так называемого МГБ ДНР, который причастен к преследованию украинцев на временно неподконтрольной территории Донбасса.

Реклама

Кроме того, украинские военные зафиксировали, каким образом противник дистанционно устанавливает мины:

Видео: facebook.com/24th.brigade

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Карантин выходного дня: какие города бойкотируют решение Кабмина
Карантин выходного дня: какие города бойкотируют решение КабминаУкраина
Без манипуляций и лжи: Зеленский снова обратился к украинцам (видео)
Без манипуляций и лжи: Зеленский снова обратился к украинцам (видео)Политика
"Миротворцы" РФ в Карабахе: генерал был на Донбассе, а бригада – захватывала КрымПолитика
В России разразились истерикой из-за плана Кравчука по Донбассу
В России разразились истерикой из-за плана Кравчука по ДонбассуПолитика
Зеленский снова поехал на Донбасс: ходил по лесам и окопам, осматривал передовую (фото)
Зеленский снова поехал на Донбасс: ходил по лесам и окопам, осматривал передовую (фото)Украина
Зеленский намерен возобновить контроль над участком границы в Донецкой и Луганской областях
Зеленский намерен возобновить контроль над участком границы в Донецкой и Луганской областяхПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять