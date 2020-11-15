Война на Донбассе: враг не прекращает атаковать украинские позиции

С начала текущих суток, 15 ноября, российско-оккупационные войска один раз нарушили режим тишины, использовав стрелковое оружие в районе Марьинки Донецкой области.
14 ноября на Донбассе боевики три раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил (ООС) в Facebook.
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Днем вблизи Водяного противник применял автоматический станковый гранатомет, а вечером — гранатометы различных систем и стрелковое оружие со стороны временно оккупированной Ужовки, говорится в сообщении.
Украинские военные дали ответ боевикам, после чего режим тишины был восстановлен. Потерь и ранений среди украинских защитников не было.
Напомним, на Донбассе 13 ноября боевики пять раз нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы.
Ранее украинские правоохранители разоблачили одного из руководителей так называемого МГБ ДНР, который причастен к преследованию украинцев на временно неподконтрольной территории Донбасса.
Кроме того, украинские военные зафиксировали, каким образом противник дистанционно устанавливает мины:
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