Шутки ради: в Рубежном мужчине подбросили отрезанную баранью голову

В городе Рубежное Луганской области мужчина подбросил пакет с отрезанной бараньей головой в машину общественного активиста. Об этом сообщила глава отдела коммуникации полиции Луганской области Татьяна Погукай в Facebook.

"Правонарушителем оказался 35-летний местный житель, ранее судимый. Мужчина зарабатывает на жизнь случайными заработками. Полиции пояснил, что никаких преступных намерений не было, а подбросил пакет в багажник машины, потому что хотел пошутить. Решается вопрос о привлечении задержанного к ответственности", – написала она.

В ходе расследования полиция установила, что задержанный накануне подрабатывал, помогая по хозяйству владельцу одной из шашлычных. Именно там он и взял отрезанную голову барана. До того как подбросить ее в машину, он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, бегал по улицам Северодонецка и пугал головой девушек.

Полиция не называет имя и должность пострадавшего. Как уточняет "112 Украина", со ссылкой на местные СМИ, пострадавшим, которому подбросили баранью может быть депутат Рубежанского горсовета Валерй Харчук. На сайте совета он фигурирует как беспартийный, однако является членом фракции "Оппозиционного блока".

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