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Ситуация на Донбассе. Боевики два раза обстреляли позиции ВСУ

24 октября, 07:58

Мария Журенко Мария Журенко

Потерь среди украинских защитников нет

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают стрелять. За прошедшие сутки, 23 октября, они два раза нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Так, недалеко от населенного пункта Шумы противник применил стрелковое оружие, а в районе Катериновки – подствольный гранатомет и стрелковое оружие.

Боевых потерь и ранений в рядах ВСУ не было, а ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.

Как известно, с начала текущих суток, 24 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали, что оккупанты на Донбассе всячески заманивают новых жителей Донбасса в "армию Л/ДНР" паспортами РФ.

Также сообщалось, что боевикам на Донбасс гонят эшелоны новых танков из России .

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Донбасс ВСУ война в Украине ООС
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