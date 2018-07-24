Ситуация на Донбассе: боевики ударили противотанковыми ракетами, но поплатились за это

Боевики на Донбассе снова нарвались на жесткую "ответку" ВСУ. За прошедшие сутки пророссийские силы 21 раз открывали огонь по позициям украинской армии. Потери ВСУ – двое раненных, у боевиков – четверо. Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил.

Отмечается, что, несмотря на перемирие, враг даже три раза атаковал из тяжелого вооружения.

Так, боевики вели прицельный огонь по защитникам Крымского, Майорска, Авдеевки, Марьинки, Лебединского, Гнутово, Талаковки, Павлополя, Водяного и Широкино. Вместе с тем, оккупанты вблизи Крымского и Лебединского обстреляли позиции Объединенных сил из 82-мм минометов, а у Талаковки – из 120-мм миномета.

В результате боевых действий двое наших военнослужащих получили ранения.

По состоянию на утро сегодняшнего дня противник четыре раза атаковал позиции ВСУ у Авдеевки, Марьинки и Павлополя, а по защитникам Водяного стреляли из ПТУРа и запрещенного 120-мм миномета.

По данным разведки, четыре оккупанты получили ранения.

Как сообщалось, на Донбассе создали специальные подразделения с грозным оружием. Генерал Сергей Наев отдал приказ о создании новых групп, которые будут уничтожать вражеские танки и укрепления с помощью управляемых противотанковых ракет.

Как писал вчера офицер ВСУ Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц"), на оккупированных территориях – хаос. Стало известно, что боевики убивают своих же, а танкисты и вовсе сгорели живьем.