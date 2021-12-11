Скандал на блокпосту в Краматорске: замглавы МВД готовит рапорт

После скандала с правоохранителями на блокпосту Александр Гогилашвили опубликовал короткое извинение за "чрезмерную эмоциональность"

Гогилашвили извинился за ссору на блокпосту / Фото: Коллаж: Сегодня

Заместитель министра внутренних дел Украины Александр Гогилашвили, который поссорился с правоохранителями на блокпосту в Краматорске Донецкой области, извинился за свое поведение.

Об этом Гогилашвили написал на своей странице в Facebook.

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Извинение чиновника вышло достаточно коротким – всего на пять строк. Гогилашвили не объяснил детали конфликта, но извинился за свою "чрезмерную эмоциональность". Также отметим, что замминистра скрыл комментарии к этой публикации.

Замглавы МВД утверждает, что поддерживает решение главы МВД Дениса Монастырского начать дисциплинарное производство по поводу скандала и уже готовит рапорт на имя министра.

"Согласен с решением министра начать дисциплинарное производство, готовлю рапорт на имя министра МВД и буду всячески способствовать его проведению", – написал Гогилашвили.

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Гогилашвили извинился за скандал. Скриншот

Что за скандал?

11 декабря в Сети показали видео, как Александра Гогилашвили не пропустили через блокпост правоохранители, а потребовали остановиться и предоставить документы. Когда один полицейский проговорился, что просто не узнали замглавы МВД, начался скандал.

Гогилашвили спросил, приходят ли копы в отдел полиции и висят ли там его фото.

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"Единственный замминистра вот с таким еб*лом, как у меня, он один всего. Я три года уже заместитель министра! Три года! И печально, что ты не знаешь… Теперь ты знаешь, но теперь и я тебя знаю, дружок, и тебе это приятным не будет", – заявил Гогилашвили.