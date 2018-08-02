Скандал на Донбассе: вместо детей погибших воинов на отдых отправили детей чиновников

По словам волонтеров, среди отдыхающих по программе для детей, пострадавших от войны, много тех, кого можно отнести к "мажорам"

В Краматорске вспыхнул скандал вокруг поездки школьников на отдых в Хорватию – вместо детей погибших военных съездили дети чиновников. Организаторы утверждают, туда отправились дети участников АТО. Но выяснилось, что среди подростков большинство – дети местных чиновников и бизнесменов. Как так вышло и как на скандал отреагировали в Хорватии – разбирались журналисты "Сегодня".

Скандал вокруг отдыха краматорских детей в Хорватии разгорелся после поста в соцсети организаторов этой поездки.

"Пост... Лилии Кислициной, которая повезла детей в Хорватию, – сирот, детей, лишенных родительской опеки, детей, родители которых служат в АТО. Каково же было его (ребенка – Ред.) удивление, когда на фото он узнал знакомых ребят. Это дети весьма состоятельных людей нашего города и дети друзей самой депутатки."

Сын одного из заместителей мэра Краматорска, Юрия Люльки, тоже есть на этих фото. Чем он заслужил отдых в Хорватии, отец говорить не захотел.

В управлении образования с журналистами были более откровенны. Уверяют, Люлька-младший – переселенец, один из лучших учеников в области, победитель десяти городских и трех областных олимпиад.

"Это – основные критерии, которые выдвигались для участников поездки. /то успехи в учебе и другой деятельности. То есть, иныфми словами, одаренные", – объяснила начальник управления образования Краматорского горсовета Марина Мозолева.

Сколько всего краматорских школьников отправилось в Хорватию, в гороно не знают.

"Сейчас, кроме непосредственно организаторов, никто не знает, сколько и каких именно детей увезли. Сейчас уже поузнавали многих, детей предпринимателей, детей сотрудников мэрии. Нам нужно заботься о тех, кому в этой жизни повезло меньше", – отметил журналист, координатор общественного объединения "Дій" Андрей Романенко.

Детей погибших бойцов в этой группе оказалось немного. В областном центре помощи участникам АТО говорят – сперва, по просьбе организаторов поездки, они отобрали одиннадцать ребят. Но лишь четверо отправились в путешествие – остальные отказались.

"Пятеро отказались ввиду... они поехали в другую поездку, по другой программе, одна девушка уже поступает в ВУЗ", – отметил руководитель центра помощи участникам АТО при Донецкой обладминистрации Сергей Гаков.

По данным вице-спикера Ирины Геращенко, за четыре года Хорватия по этой программе приняла больше трех тысяч украинских детей, пострадавших от войны.

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Однако, по словам волонтеров, среди отдыхающих – много и тех, кого можно отнести к так называемым "мажорам". Волонтер Галина Лунько четвертый год сопровождает в Хорватию группы украинских школьников.

"У нас почему-то каждая группа – они либо работают в администрации ... то есть, там два-три ребенка – отец действительно погиб на фронте, это в группе, и минимум от 40% до 15%, которые не имеют никакого отношения! Например, водитель – он взял свою жену! Простите, а при чем здесь жена водителя к детям – сиротам войны?" – возмутилась волонтер.

Но в той поездке никаких "детей-мажоров" не было, уверяет ее организатор, народный депутат Мария Ионова. Разразившийся скандал она называет грязной информационной кампанией.

Скандальным заграничным отдыхом краматорских школьников уже заинтересовались правоохранители. Открыли уголовное производство по статье мошенничество.

В ответ на запрос канала "Украина" посол Хорватии в Украине Томислав Видошевич пообещал, что его страна, как и прежде, будет принимать украинских детей – особенно тех, кто пострадал от войны.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине массово открываются лагеря, которые не похожи на "советские" и "государственные". Главная "фишка" – тематические смены.