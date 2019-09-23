15 обстрелов и раненый военнослужащий: в штабе ООС рассказали о ситуации на Донбассе

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За минувшие сутки, 22 сентября, на Донбассе пророссийские боевики 15 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих. Один боец ВСУ получил ранения, сообщили в пресс-центре ООС.

"22 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 15 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм. А также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил семь обстрелов позиций Объединенных сил. Три обстрела из стрелкового оружия боевики устроили неподалеку Николаевки. Вблизи Новогнатовки велся огонь из автоматического гранатомета, а неподалеку Водяного – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия. Дважды вблизи Лебединского боевики стреляли из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил восемь обстрелов позиций Объединенных сил. Вблизи Крымского и Южного российские наемники стреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В районе Железного и Новгородского боевики ударили из минометов калибра 82 мм. Неподалеку Майорска велся огонь из ручных противотанковых гранатометов, вблизи Луганского – из станкового противотанкового гранатомета. В районе Зайцево и неподалеку Новолуганского оккупанты применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

"За минувшие сутки один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения средней степени тяжести", – рассказали в ООС.

Напомним, 21 сентября боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм.

Как сообщали новости "Сегодня", 19 сентября вблизи границы Украины замечена большая колонна техники РФ. В ней были и танки, и артиллерия, и другая техника. Россиян засняли всего в 15 км от украинской границы.

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