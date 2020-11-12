Українська
$ 28,16
33,14
  1. Новости в регионах
  2. Новости Донбасса

Снова пугают "наступлением ВСУ": что происходит в "Л/ДНР"

12 ноября, 05:18

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Диверсионные групп противника усиленно минируют территории

В т.н. ДНР и ЛНР не только начинаются масштабные учения в тылу, но и на передовой активизировались оккупанты: диверсанты устанавливают новые минные ловушки, а пропагандисты обвиняют украинскую армию в подготовке к боевым действиям.

Реклама

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Командование оперативной группировки российских оккупационных войск продолжает использовать режим тишины для совершенствования инженерного оборудования передовых позиций соединений и частей "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК".

Кроме того, противник применяет диверсионно-разведывательные группы и саперные подразделения для проверки минных заграждений и установления новых минных ловушек с использованием противопехотных мин российского производства, которые запрещены международными договорами.

В тренде
"Дайте работать": в Харькове протестуют сотни рестораторов (фото и видео)

В то же время подконтрольные российским оккупационным администрациям "СМИ" распространяют фейковую информацию о несоблюдении украинской стороной условий разведения войск и восстановления в ближайшее время полномасштабных боевых действий Вооруженными силами Украины.

Реклама

Как сообщали новости "Сегодня", тем временем на фронте оккупанты продолжают провоцировать украинских военных, нанося точечные обстрелы в сторону позицией нашей армии.

Видео: Сегодня

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Донбасс разведка ВСУ боевики

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Зеленский снова поехал на Донбасс: ходил по лесам и окопам, осматривал передовую (фото)
Зеленский снова поехал на Донбасс: ходил по лесам и окопам, осматривал передовую (фото)Украина
Почему Маркива ненавидела российская пропаганда: 5 причин
Почему Маркива ненавидела российская пропаганда: 5 причинПолитика
Зеленский намерен возобновить контроль над участком границы в Донецкой и Луганской областях
Зеленский намерен возобновить контроль над участком границы в Донецкой и Луганской областяхПолитика
Уничтоженный Россией Донецкий аэропорт режут на металлолом: видео
Уничтоженный Россией Донецкий аэропорт режут на металлолом: видеоДонбасс
Резников рассказал, кто возьмет под охрану ОРДЛО после ухода России
Резников рассказал, кто возьмет под охрану ОРДЛО после ухода РоссииПолитика
Встреча
Встреча "Нормандской четверки" состоится. Зеленский назвал датуПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять