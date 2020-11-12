Снова пугают "наступлением ВСУ": что происходит в "Л/ДНР"

В т.н. ДНР и ЛНР не только начинаются масштабные учения в тылу, но и на передовой активизировались оккупанты: диверсанты устанавливают новые минные ловушки, а пропагандисты обвиняют украинскую армию в подготовке к боевым действиям.

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Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Командование оперативной группировки российских оккупационных войск продолжает использовать режим тишины для совершенствования инженерного оборудования передовых позиций соединений и частей "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК".

Кроме того, противник применяет диверсионно-разведывательные группы и саперные подразделения для проверки минных заграждений и установления новых минных ловушек с использованием противопехотных мин российского производства, которые запрещены международными договорами.

В то же время подконтрольные российским оккупационным администрациям "СМИ" распространяют фейковую информацию о несоблюдении украинской стороной условий разведения войск и восстановления в ближайшее время полномасштабных боевых действий Вооруженными силами Украины.

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Как сообщали новости "Сегодня", тем временем на фронте оккупанты продолжают провоцировать украинских военных, нанося точечные обстрелы в сторону позицией нашей армии.

Видео: Сегодня

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