Українська
$ 28,13
34,16
  1. Новости в регионах
  2. Новости Донбасса

Спасло рисование. Как девочка с Донбасса смогла вылечить психологические травмы от войны

1 февраля, 19:57

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко

В разгар боевых действий ее семья жила в Перевальске

За время российской агрессии на Донбассе пострадали тысячи детей. Большинство из них получили тяжелые психологические травмы. Их преодоление может затянуться на годы. Однако девочка Анастасия Пушкарева смогла справиться быстрее.

Реклама

"Сегодня" выяснили, что помогло ребенку, который в пять лет увидел войну.

В разгар боевых действий Пушкаревы жили в Перевальске. Сейчас это неподконтрольная территория Луганской области. Из-за угрозы жизни семья решила уехать из родного города.

Видео: Сегодня

От плохих воспоминаний девочку спасает рисование. В ее работах яркие краски всегда побеждают серые цвета. Один рисунок даже отправила на всеукраинский конкурс и победила.

"Цветок – это Фонд Рината Ахметова, а бабочки – это люди, которым он уже помог", – сказала Настя.

В художественном конкурсе приняли участие десятки детей. Все они в разные годы получили помощь от Фонда. Настя Пушкарева при поддержке Фонда Рината Ахметова присоединилась к проекту "Мирное лето детям Донбасса".

"Она нашла себе новых друзей, она общалась с теми же детьми, которые это все пережили. Она много нового узнала, ей очень интересно было", – сказал отец девочки Евгений Пушкарев.

Реклама

Курсы психологической реабилитации в рамках проекта прошли около 4500 детей, проживающих по обе стороны линии разграничения.

Напомним, ранее Фонд Рината Ахметова помог с операцией на сердце маленькой Аленке из Мариуполя.

Кроме того, Фонд Рината Ахметова помог медучреждению в Волновахе.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Донбасс дети войны Фонд Рината Ахметова Мирное лето – детям Донбасса
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Циклон продолжает бушевать в Украине: где в пятницу будет снежить
Циклон продолжает бушевать в Украине: где в пятницу будет снежитьУкраина
Сильные снегопады обрушатся на юг Украины: синоптики предупредили украинцев
Сильные снегопады обрушатся на юг Украины: синоптики предупредили украинцевУкраина
Украину ждут температурные качели от -15 до +13: синоптик уточнила прогноз
Украину ждут температурные качели от -15 до +13: синоптик уточнила прогнозУкраина
Снова накроют снегопады и дожди: в Украину идет еще один циклон
Снова накроют снегопады и дожди: в Украину идет еще один циклонУкраина
У Путина ответили на призыв
У Путина ответили на призыв "забрать Донбасс домой"Россия
Собрались захватить Донбасс, а воевать некому: у боевиков
Собрались захватить Донбасс, а воевать некому: у боевиков "Л/ДНР" проблемыДонбасс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять