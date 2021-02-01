Спасло рисование. Как девочка с Донбасса смогла вылечить психологические травмы от войны

В разгар боевых действий ее семья жила в Перевальске

За время российской агрессии на Донбассе пострадали тысячи детей. Большинство из них получили тяжелые психологические травмы. Их преодоление может затянуться на годы. Однако девочка Анастасия Пушкарева смогла справиться быстрее.

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"Сегодня" выяснили, что помогло ребенку, который в пять лет увидел войну.

В разгар боевых действий Пушкаревы жили в Перевальске. Сейчас это неподконтрольная территория Луганской области. Из-за угрозы жизни семья решила уехать из родного города.

Видео: Сегодня

От плохих воспоминаний девочку спасает рисование. В ее работах яркие краски всегда побеждают серые цвета. Один рисунок даже отправила на всеукраинский конкурс и победила.

"Цветок – это Фонд Рината Ахметова, а бабочки – это люди, которым он уже помог", – сказала Настя.

В художественном конкурсе приняли участие десятки детей. Все они в разные годы получили помощь от Фонда. Настя Пушкарева при поддержке Фонда Рината Ахметова присоединилась к проекту "Мирное лето детям Донбасса".

"Она нашла себе новых друзей, она общалась с теми же детьми, которые это все пережили. Она много нового узнала, ей очень интересно было", – сказал отец девочки Евгений Пушкарев.

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Курсы психологической реабилитации в рамках проекта прошли около 4500 детей, проживающих по обе стороны линии разграничения.

Напомним, ранее Фонд Рината Ахметова помог с операцией на сердце маленькой Аленке из Мариуполя.

Кроме того, Фонд Рината Ахметова помог медучреждению в Волновахе.

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