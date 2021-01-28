Помогали специалисты: как в Мариуполе живут бабушка с внуком, потерявшие всех родных

В Мариуполе бабушка Людмила и внук Вилен Погорельские потеряли всех родных. Сейчас они единственная опора друг для друга.

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"Сегодня" узнали, как они преодолевают трудности.

Несколько лет назад они потеряли двух родных людей. Сначала умерла мама парня, ей вылечили туберкулез, но сердце не выдержало. После этого бабушка забрала к себе Вилена с братом. Но впоследствии потеряла одного из мальчиков.

"У него температура высокая и всё. Больше никаких симптомов. Ни кашля, ничего. Пока его обследовали, он впал в кому", – сказала Людмила.

Из комы мальчик так и не вышел. Поэтому бабушка стала для Вилена всем, в том числе наставником. Женщина сразу понимала, что будет нелегко. Но родного внука решила не отдавать в детский дом. И сейчас они проводят много времени вместе, бабушка стала наставником для мальчика.

Видео: Сегодня

Найти понимание смогли не без помощи специалистов. Людмила посещала тренинг Фонда Рината Ахметова.

"По воспитанию очень интересно было. Помогло, потому что когда я одна, мне тяжело. Я послушала и я что-то для себя взяла, спасибо. Я очень благодарна", – отметила Людмила.

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Фонд Рината Ахметова поддерживает семью уже не один год.

"Фонд Рината Ахметова с начала вооруженного конфликта на Донбассе поддерживает семьи, которые живут вблизи зоны боевых действий. Фонд решил в очередной раз поддержать Погорельских, чтобы напомнить, что они не одни, что о них помнят", – сказала директор департамента коммуникаций Фонда Рината Ахметова Юлия Ершова.

Напомним, ранее Фонд Рината Ахметова помог с операцией на сердце маленькой Аленке из Мариуполя.

Кроме того, программа Фонда Рината Ахметова спасает жизни в больницах Харьковской области.

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