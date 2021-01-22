Стало известно имя погибшего на Донбассе морпеха ВСУ (фото)

Вечером, 21 января, на Донбассе был убит боевиками украинский воин Александр Отрепьев. Об этом сообщает пресс-служба 36 бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского.

Реклама

Военные уточнили, что боец был убит вражеским снайпером.

"От ранения, несовместимого с жизнью, погиб наш собрат старший матрос Отрепьев Александр Сергеевич. Смелым морским пехотинцем и искренним патриотом своей страны он навсегда останется в нашей памяти. Весь личный состав отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского глубоко скорбят и выражает искренние соболезнования родным и близким Александра", – говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что украинская сторона в Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня (СЦКК) направила ноту в СММ ОБСЕ относительно обстрелов со стороны боевиков и убийства украинского военного.

Реклама

Как сообщали новости "Сегодня", глава парламентского Комитета по вопросам внешней политики, представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Александр Мережко заявил, что пока президент России Владимир Путин у власти, закончить войну на Донбассе будет очень тяжело. Вряд ли он захочет отказаться от рычага давления на Украину.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама