Стало известно имя погибшего на Донбассе воина

Вследствие вражеских обстрелов вчера на Донбассе от ранений, не совместимых с жизнью, погиб 33-летний украинский воин Олег Ременный.
Об этом говорится в сообщении 1-й отдельной танковой Северской бригады на странице в Facebook.
"С тяжелым сердцем сообщаем, что 4 октября в результате вражеского обстрела на одной из передовых позиций погиб наш побратим и друг, старший солдат Олег Владимирович Ременный", – говорится в сообщении.
Ременный был из города Шпола Черкасской области. Его призвали на службу в 2017 году механиком-водителем разведывательной роты 1-й отдельной танковой Северской бригады. Он с первых дней вместе с бригадой защищал границы Украины на Донбассе.
Как сообщалось, в пятницу, 4 октября, боевики 32 раза нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб, еще двое военнослужащих получили ранения различной степени тяжести.
Напомним, 3 октября на Донбассе пророссийские боевики 41 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих. Один военнослужащий погиб,
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