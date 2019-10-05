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Стало известно имя погибшего на Донбассе воина

5 октября, 18:19

Ременный был из города Шпола Черкасской области

Фото: facebook.com/1ogtb

Фото: facebook.com/1ogtb

Вследствие вражеских обстрелов вчера на Донбассе от ранений, не совместимых с жизнью, погиб 33-летний украинский воин Олег Ременный.

Об этом говорится в сообщении 1-й отдельной танковой Северской бригады на странице в Facebook.

"С тяжелым сердцем сообщаем, что 4 октября в результате вражеского обстрела на одной из передовых позиций погиб наш побратим и друг, старший солдат Олег Владимирович Ременный", – говорится в сообщении.

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Ременный был из города Шпола Черкасской области. Его призвали на службу в 2017 году механиком-водителем разведывательной роты 1-й отдельной танковой Северской бригады. Он с первых дней вместе с бригадой защищал границы Украины на Донбассе.

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Как сообщалось, в пятницу, 4 октября, боевики 32 раза нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб, еще двое военнослужащих получили ранения различной степени тяжести.

Напомним, 3 октября на Донбассе пророссийские боевики 41 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих. Один военнослужащий погиб,

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Донбасс гибель военные боевики обстрелы

Источник: Сегодня

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