41 обстрел и потери ВСУ: в штабе рассказали о ситуации на Донбассе

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За прошлые сутки, 3 октября, на Донбассе пророссийские боевики 41 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих. Один военнослужащий погиб, сообщили в пресс-центре ООС.

"3 октября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 41 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 19 обстрелов позиций Объединенных сил. Четыре раза вблизи Новотроицкого боевики ударили из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, по два раза, из стрелкового оружия – неподалеку Водяного и Павлополя. Трижды вблизи Пищевиков оккупанты применили автоматический гранатомет и стрелковое оружие. Еще два обстрела из миномета калибра 120 мм и стрелкового оружия враг устроил вблизи Авдеевки. Вблизи Песков велся огонь из миномета калибра 82 мм, неподалеку Верхнеторецкого – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия, а вблизи Березовой – из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия. Вблизи Каменки оккупант применил гранатометы различных систем и стрелковое оружие, неподалеку Новогнатовки – автоматический гранатомет, а неподалеку Марьинки – стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 21 обстрел позиций Объединенных сил. Пять из них оккупанты устроили неподалеку Луганского – там велся огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Четыре раза враг открывал огонь из минометов калибра 120 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия неподалеку Крымского, трижды, из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем – вблизи Новолуганского. Три обстрела из гранатометов различных систем и стрелкового оружия были зафиксированы вблизи Орехово. Неподалеку Южного применили миномет калибра 120 мм, станковый противотанковый гранатомет и стрелковое оружие, а неподалеку Троицкого – миномет калибра 82 мм. Вблизи Зайцево и Хутора Свободного велся огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а в районе Золотого – из ручного противотанкового гранатомета. Вблизи Попасной боевики ударили из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

"Вследствие вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, несовместимое с жизнью", – рассказали в ООС.

Напомним, 2 октября на Донбассе боевики 30 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих. Тогда один военнослужащий получил ранения. 1 октября на Донбассе боевики 13 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих.

А 30 сентября на Донбассебоевики устроили 19 обстрелов. Ранения получил боец ВСУ.

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