Стартовал новый сезон проекта "Мирное лето – детям Донбасса"
Проект направлен на реабилитацию и оздоровление детей из прифронтовой зоны
В пресс-центре "Сегодня" прошел брифинг, посвященный старту нового сезона проекта "Мирное лето – детям Донбасса" Гуманитарного штаба Рината Ахметова.
В брифинге приняли участие директор Департамента коммуникаций Фонда Рината Ахметова Татьяна Кухоцкая и менеджер проектов Фонда Рината Ахметова Андрей Хворостянко.
Проект, в котором уже приняли участие порядка 3500 детей, направлен на то, чтобы дать возможность детям из прифронтовой зоны отдохнуть, почувствовать себя в безопасности и пройти психологическую реабилитацию.
Большинство его участников – ребята из многодетных, неполных семей, воспитанники детских домов семейного типа. Для сотен детей Донбасса это единственная возможность оздоровиться и преодолеть "травму войны".
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