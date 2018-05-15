Стартовал новый сезон проекта "Мирное лето – детям Донбасса"

Сегодня, 10:35

Проект направлен на реабилитацию и оздоровление детей из прифронтовой зоны

Стартовал новый сезон проекта "Мирное лето – детям Донбасса"

В пресс-центре "Сегодня" прошел брифинг, посвященный старту нового сезона проекта "Мирное лето – детям Донбасса" Гуманитарного штаба Рината Ахметова.

В брифинге приняли участие директор Департамента коммуникаций Фонда Рината Ахметова Татьяна Кухоцкая и менеджер проектов Фонда Рината Ахметова Андрей Хворостянко.

Проект, в котором уже приняли участие порядка 3500 детей, направлен на то, чтобы дать возможность детям из прифронтовой зоны отдохнуть, почувствовать себя в безопасности и пройти психологическую реабилитацию.

Большинство его участников – ребята из многодетных, неполных семей, воспитанники детских домов семейного типа. Для сотен детей Донбасса это единственная возможность оздоровиться и преодолеть "травму войны".
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Источник:

"Сегодня"

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