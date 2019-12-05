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"Суперавтомобиль с совершенным оборудованием": врачи Бахмутского райсовета получили скорую от Фонда Рината Ахметова

5 декабря, 11:55

Новое авто в первую очередь будут спасать жизни людей в населенных пунктах вдоль линии соприкосновения

/ Фото: fdu.org.ua

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Фонд Рината Ахметова в рамках проекта "200 скорых для Украины" передал Донецкой области два уникальных автомобиля на базе Toyota Land Cruiser. Один из них получил Центр первичной медико-санитарной помощи Бахмутского райсовета.

"Это суперсовременный автомобиль с самым совершенным и современным оборудованием. Благодаря Фонду Рината Ахметова такая машина очень нам поможет", – поделился своими впечатлениями Андрей Петриченко, главврач Бахмутского центра.

По его словам, новое авто в первую очередь будет спасать жизни людей в населенных пунктах вдоль линии соприкосновения. Там, где его возможности будут максимально задействованы.

Проект "200 скорых для Украины" реализуется по инициативе президента Владимира Зеленского и личному решению учредителя Фонда Рината Ахметова. Впервые за 28 лет независимости страны Ринат Ахметов – единственный благотворитель, который передал медикам такое количество суперсовременных машин скорой помощи.

В медицинских учреждениях страны уже работают 170 современных автомобилей от Рината Ахметова. Это неонатальные машины типа С (для реанимации младенцев), типа В ("реанимация на колесах") и типа А1 (внедорожники).

До конца года сельские громады и центры первичной медико-санитарной помощи получат еще 30 скорых-внедорожников от Фонда Рината Ахметова – так проект "200 скорых для Украины" будет успешно завершен.

Двести новых, оборудованных по последним стандартам, автомобилей скорой медицинской помощи позволят врачам осуществлять более миллиона выездов к пациентам за год и спасти свыше миллиона жизней.

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скорые фонд Рината Ахметова

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