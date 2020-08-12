Сутки на Донбассе: боевики снова открывали огонь

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают стрелять. За минувшие сутки, 11 августа, они дважды открывали огонь. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

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Так, вблизи Марьинки враг совершил провокационный выстрел из подствольного гранатомета, а неподалеку Широкина противник выстрелил из стрелкового оружия. Наши защитники в ответ огонь не открывали.

В результате обстрела потерь в рядах ВСУ не было, а ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.

Также известно, что с начала текущих суток оккупанты сделали несколько неприцельных выстрелов из стрелкового оружия неподалеку Марьинки.

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"На других участках фронта наблюдалась тишина. Наши воины продолжают выполнять поставленные задачи и наготове к адекватному реагированию на возможные опасные действия противника", – говорится в сообщении.

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Ранее мы сообщали, что в России рассказали, при каком условии Путин снова может разжечь войну на Донбассе.

Также напомним, президент Владимир Зеленский отметил, что украинские воины в любой момент готовы ответить врагу. Глава государства доволен, что ситуацию на фронте удалось немного стабилизировать и с начала перемирия нет потерь на передовой.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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