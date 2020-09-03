Сутки на Донбассе: боевики снова провоцируют ВСУ

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают стрелять. За минувшие сутки, 2 сентября, они один раз открывали огонь. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

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Так, вблизи Марьинки враг совершил провокационный выстрел из подствольного гранатомета. Наши защитники в ответ огонь не открывали.

Боевых потерь в рядах ВСУ не было, а ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.

Также известно, что с начала текущих суток обстрелов со стороны оккупантов не зафиксировано.

"Защитники Украины не теряют бдительности и готовы к мгновенному реагированию на любые действия противника", – говорится в сообщении.

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Ранее мы сообщали, что ВСУ поставят ракетный комплекс "Нептун" на боевое дежурство.

Также напомним, полковник спецназа назвал просчеты командования ВСУ в Иловайске. Спецназовец добавил, что у ВСУ просто не было резервов, чтобы обеспечить качественное прикрытие флангов.

Кроме того, украинские военные зафиксировали, каким образом противник дистанционно устанавливает мины:

Видео: facebook.com/24th.brigade

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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