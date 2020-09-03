Українська
$ 27,64
32,8
  1. Новости в регионах
  2. Новости Донбасса

Сутки на Донбассе: боевики снова провоцируют ВСУ

3 сентября, 07:31

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Потерь среди украинских защитников нет

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают стрелять. За минувшие сутки, 2 сентября, они один раз открывали огонь. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Реклама

Так, вблизи Марьинки враг совершил провокационный выстрел из подствольного гранатомета. Наши защитники в ответ огонь не открывали.

Боевых потерь в рядах ВСУ не было, а ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.

Также известно, что с начала текущих суток обстрелов со стороны оккупантов не зафиксировано.

"Защитники Украины не теряют бдительности и готовы к мгновенному реагированию на любые действия противника", – говорится в сообщении.

В тренде
В Луганской области вспыхнул масштабный лесной пожар
Реклама

Ранее мы сообщали, что ВСУ поставят ракетный комплекс "Нептун" на боевое дежурство.

Также напомним, полковник спецназа назвал просчеты командования ВСУ в Иловайске. Спецназовец добавил, что у ВСУ просто не было резервов, чтобы обеспечить качественное прикрытие флангов.

Кроме того, украинские военные зафиксировали, каким образом противник дистанционно устанавливает мины:

Видео: facebook.com/24th.brigade

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Донбасс ВСУ боевики обстрелы перемирие на востоке Украины ООС
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Кравчук указал, кто стоял за назначением Фокина
Кравчук указал, кто стоял за назначением ФокинаПолитика
Поднимает ставки или дрессирует Германию: почему Россия сорвала переговоры в Париже
Поднимает ставки или дрессирует Германию: почему Россия сорвала переговоры в ПарижеПолитика
Месяц перемирию на Донбассе: бои могут прекратиться совсем, но у мирных жителей есть другая проблема
Месяц перемирию на Донбассе: бои могут прекратиться совсем, но у мирных жителей есть другая проблемаДонбасс
Дипломат объяснил, может ли Украина выйти из Минских договоренностей
Дипломат объяснил, может ли Украина выйти из Минских договоренностейПолитика
Прекращение огня не будет бессрочным: эксперт назвал ловушку России для Украины
Прекращение огня не будет бессрочным: эксперт назвал ловушку России для УкраиныУкраина
Осень в Украине будет дождливой и с аномальными температурами
Осень в Украине будет дождливой и с аномальными температурамиУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять