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Сутки на Донбассе: боевики снова провоцируют ВСУ

11 сентября, 07:44

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Потерь среди украинских защитников нет

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают стрелять. За минувшие сутки, 11 сентября, они три раза открывали огонь. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

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Так, враг обстрелял из стрелкового оружия позиции украинских войск неподалеку Шумов, где должна была пройти встреча представителей СЦКК и ОБСЕ и где были предоставлены гарантии безопасности.

"Благодаря оперативности украинских разведчиков, действия вооруженных формирований Российской Федерации были спрогнозированы заранее, поэтому быстро удалось обезопасить не только военнослужащих Объединенных сил, но и представителей СЦКК и ОБСЕ", – подчеркнули в штабе.

Кроме того, два враждебных обстрелы зафиксировано на участке фронта вблизи Золотого. Сначала враг применил трассирующий снаряд для поджога травы, а затем открыл огонь по позициям украинских защитников из стрелкового оружия.

Боевых потерь в рядах ВСУ не было, а ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.

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Также известно, что с начала текущих суток обстрелов со стороны оккупантов не зафиксировано.

Ранее мы сообщали, что ВСУ поставят ракетный комплекс "Нептун" на боевое дежурство.

Также напомним, полковник спецназа назвал просчеты командования ВСУ в Иловайске. Спецназовец добавил, что у ВСУ просто не было резервов, чтобы обеспечить качественное прикрытие флангов.

Кроме того, украинские военные зафиксировали, каким образом противник дистанционно устанавливает мины:

Видео: facebook.com/24th.brigade

Все подробности в спецтеме Инспекция позиций в Шумах

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Донбасс ВСУ боевики обстрелы нарушение перемирия ООС
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