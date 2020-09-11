Сутки на Донбассе: боевики снова провоцируют ВСУ

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают стрелять. За минувшие сутки, 11 сентября, они три раза открывали огонь. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

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Так, враг обстрелял из стрелкового оружия позиции украинских войск неподалеку Шумов, где должна была пройти встреча представителей СЦКК и ОБСЕ и где были предоставлены гарантии безопасности.

"Благодаря оперативности украинских разведчиков, действия вооруженных формирований Российской Федерации были спрогнозированы заранее, поэтому быстро удалось обезопасить не только военнослужащих Объединенных сил, но и представителей СЦКК и ОБСЕ", – подчеркнули в штабе.

Кроме того, два враждебных обстрелы зафиксировано на участке фронта вблизи Золотого. Сначала враг применил трассирующий снаряд для поджога травы, а затем открыл огонь по позициям украинских защитников из стрелкового оружия.

Боевых потерь в рядах ВСУ не было, а ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.

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Также известно, что с начала текущих суток обстрелов со стороны оккупантов не зафиксировано.

Ранее мы сообщали, что ВСУ поставят ракетный комплекс "Нептун" на боевое дежурство.

Также напомним, полковник спецназа назвал просчеты командования ВСУ в Иловайске. Спецназовец добавил, что у ВСУ просто не было резервов, чтобы обеспечить качественное прикрытие флангов.

Кроме того, украинские военные зафиксировали, каким образом противник дистанционно устанавливает мины:

Видео: facebook.com/24th.brigade

Все подробности в спецтеме Инспекция позиций в Шумах

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