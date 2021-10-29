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СЕГОДНЯ Новости в регионах Новости Донбасса

Сутки на Донбассе: оккупанты 14 раз обстреляли позиции ВСУ, есть раненые

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
29 октября, 07:45
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Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают игнорировать режим прекращения огня и обстреливают позиции Вооруженных сил Украины
Оккупанты ранили украинских военных
Оккупанты ранили украинских военных / Фото: Коллаж: Сегодня

За прошлые сутки, 28 октября, со стороны боевиков зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня, 5 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Украинские военнослужащие получили серьезные ранения.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС в Facebook.

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Где стреляли?

  • Вблизи Луганского оккупанты дважды обстреляли из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.
  • В направлении Крымского два раза открывали огонь из минометов калибра 82 мм.
  • Также из минометов калибра 82 мм обстреляли наши позиции вблизи Красногоровки.
  • Возле Новозвановки применили минометы калибра 120 мм.
  • В сторону Троицкого вели огонь из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
  • В районе Зайцево оккупанты два раза обстреливали наши позиции, используя ручные противотанковые и подствольные гранатометы, а также стрелковое оружие.
  • В сторону Катериновки задействовали гранатометы разных систем и стрелковое оружие.
  • Позиции наших защитников у Причепиловки попали под обстрел из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
  • Вблизи Новоалександровки обстрел велся из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
  • У Золотого-4 задействовали автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы.
  • Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотника, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

"В результате вражеских действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебном заведении. Состояние здоровья обоих – средней тяжести", – говорится в сообщении штаба.

По состоянию на 7 часов утра 29 октября зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

Около Причепиловки обстреляли из автоматических станковых гранатометов. Один военнослужащий получил ранения. Ему оказали медпомощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – средней тяжести.

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Война на Донбассе

  • Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.
  • В связи с тем, что Россия всячески отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.
  • Россия регулярно вооружает оккупантов, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны в Донбассе Россия убила более 14 000 гражданских и украинских военных, среди жертв есть дети.

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