Сутки на Донбассе: оккупанты 2 раза нарушили "тишину"

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное вооружение

Оккупанты не соблюдают "тишину" / Фото: Коллаж: Сегодня

За прошедшие сутки, 6 января, со стороны боевиков зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

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Где стреляли?

В сторону Луганского оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Старогнатовки обстреливали позиции украинских войск из автоматических и противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет. Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы", – говорится в сообщении.

По состоянию на 7 часов утра, 7 января, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Оккупанты усиливают позиции

За период новогодних праздников русские наемники на Донбассе усилили передовые позиции армейских корпусов дополнительным личным составом и средствами огневого поражения.

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Кроме того, оккупанты развернули дополнительные элементы системы разведки вдоль линии разграничения и увеличили количество снайперских пар.

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