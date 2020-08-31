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Сутки на Донбассе: оккупанты дважды нарушили перемирие

31 августа, 07:34

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Потерь среди украинских защитников нет

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают стрелять. За минувшие сутки, 30 августа, они дважды открывали огонь. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

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Так, вблизи Марьинки враг совершил несколько провокационных выстрелов из стрелкового оружия. Также на этом участке фронта с помощью ручного противотанкового гранатомета оккупанты совершили дистанционное минирование местности одной противопехотной миной ПОМ-2.

Кроме того, на Приазовье, вопреки договоренностям в рамках Трехсторонней контактной группы, задокументировано пролет вражеского БПЛА типа "квадрокоптер".

"Средствами радиоэлектронной борьбы Объединенных сил немедленно было осуществлено радиоподавление каналов управления и навигации беспилотника противника, что сделало невозможным его дальнейшее использование", – говорится в сообщении.

Отмечается, что наши защитники в ответ огонь не открывали.

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Боевых потерь в рядах ВСУ не было, а ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.

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Также известно, что с начала текущих суток обстрелов со стороны оккупантов не зафиксировано.

Ранее мы сообщали, что полковник спецназа назвал просчеты командования ВСУ в Иловайске. Он добавил, что у ВСУ просто не было резервов, чтобы обеспечить качественное прикрытие флангов.

Также напомним, СБУ обнаружила в рядах ВСУ боевика из "спецназа ДНР". Предатель прослужил у боевиков четыре месяца, после чего вернулся на подконтрольную территорию.

Кроме того, украинские военные зафиксировали, каким образом противник дистанционно устанавливает мины:

Видео: facebook.com/24th.brigade
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Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс ВСУ боевики обстрелы нарушение перемирия ООС
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