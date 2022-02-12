Сутки на Донбассе: оккупанты ранили украинского военного

За прошедшие сутки, 11 февраля, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня.
Об этом пишет пресс-служба ООС.
"В результате действий противника один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное", – говорится в сообщении.
Далее по теме
Где стреляли?
- Вблизи Марьинки российские наемники задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрела ВОГ-17.
- В направлении Невельского враг 2 раза открывал огонь из стрелкового оружия.
- В окрестностях Песков оккупанты дважды обстреливали позиции украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
- В сторону Широкино русские наемники вели огонь из ручных противотанковых гранатометов.
- Недалеко от Водяного вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из стрелкового оружия.
По состоянию на 7 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.
Где стреляли?
- Вблизи Песков оккупанты вели огонь из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
Оккупанты усиливают позиции
За период новогодних праздников российские наемники на Донбассе усилили передовые позиции армейских корпусов дополнительным личным составом и средствами огневого поражения.
Кроме того, оккупанты развернули дополнительные элементы системы разведки вдоль линии разграничения и увеличили количество снайперских пар.
Раньше мы писали:
- На Донбассе нашли мертвым 23-летнего военного – что произошло
- По данным разведки между боевиками и местными жителями происходят вооруженные столкновения