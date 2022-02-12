Сутки на Донбассе: оккупанты ранили украинского военного

По состоянию на 07:00 текущих суток со стороны оккупантов зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня

Российские наемники снова нарушают "тишину" на Донбассе / Фото: Коллаж: Сегодня

За прошедшие сутки, 11 февраля, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня.

Об этом пишет пресс-служба ООС.

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"В результате действий противника один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное", – говорится в сообщении.

Где стреляли?

Вблизи Марьинки российские наемники задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрела ВОГ-17.

В направлении Невельского враг 2 раза открывал огонь из стрелкового оружия.

В окрестностях Песков оккупанты дважды обстреливали позиции украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В сторону Широкино русские наемники вели огонь из ручных противотанковых гранатометов.

Недалеко от Водяного вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из стрелкового оружия.

По состоянию на 7 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.

Где стреляли?

Вблизи Песков оккупанты вели огонь из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Оккупанты усиливают позиции

За период новогодних праздников российские наемники на Донбассе усилили передовые позиции армейских корпусов дополнительным личным составом и средствами огневого поражения.

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Кроме того, оккупанты развернули дополнительные элементы системы разведки вдоль линии разграничения и увеличили количество снайперских пар.

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