На Донбассе нашли мертвым военного – он мог совершить самоубийство

Парню было всего 23 года. Сейчас правоохранители проводят следственные действия

В Луганской области умер 23-летний военный. Фото: коллаж "Сегодня"

В Луганской области 18 января обнаружили мертвым военнослужащего по контракту. Он родом из Кировоградской области и ему было всего 23 года.

Об этом сообщили в Специализированной прокуратуре Объединенных сил.

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Очередное самоубийство

По предварительной информации, военнослужащий покончил жизнь самоубийством путем выстрела в подбородок из штатного оружия.

На данный момент по факту гибели военнослужащего открыли уголовное производство. Рассматриваются также другие версии, в том числе умышленное убийство, доведение до самоубийства и нарушение правил обращения с оружием.

Сейчас проводятся следственные действия и выясняются все обстоятельства.

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Подобные случаи участились

В Донецкой области 9 января обнаружили мертвым украинского военнослужащего. Ему было всего 18 лет, и он уроженец Кривого Рога Днепропетровской области.

На место происшествия оперативно прибыли полицейские, прокурор и эксперты. По предварительной информации, солдат покончил жизнь самоубийством, выстрелив в голову из штатного оружия.

Теперь по факту гибели военного открыли уголовное дело, проводятся следственные действия.

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"Основной версии пока нет. В рамках расследования установится истина", – сообщила "Сегодня" представитель Донецкой специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере объединенных сил Ольга Мизерная.

По данным прокуратуры, рассматриваются и такие версии как убийство, а также доведение до самоубийства.

В Донецкой области 28 декабря обнаружили мертвым военнослужащего. Он был родом из Запорожья.

По предварительной информации, военный, находясь на боевом дежурстве, покончил жизнь самоубийством путем выстрела в голову из штатного оружия.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с примечанием "самоубийство". Кроме того, рассматриваются другие версии, в том числе умышленное убийство, доведение до самоубийства и нарушение правил обращения с оружием.

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